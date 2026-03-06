ЦАХАЛ заявила о ликвидации трех систем ПВО в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили в Иране шесть ракетных пусковых установок баллистических ракет и три системы противоракетной обороны, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ВВС Израиля, действуя под руководством Управления разведки, уничтожили шесть ракетных пусковых установок... Кроме того, были ликвидированы три современные иранские системы противоракетной обороны", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.