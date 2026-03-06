Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации трех систем ПВО в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
10:03 06.03.2026 (обновлено: 10:07 06.03.2026)
ЦАХАЛ заявила о ликвидации трех систем ПВО в Иране
ВВС Израиля уничтожили в Иране шесть ракетных пусковых установок баллистических ракет и три системы противоракетной обороны, сообщила пресс-служба Армии обороны РИА Новости, 06.03.2026
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, владимир путин, али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), сша
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин, Али Хаменеи, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), США
© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили в Иране шесть ракетных пусковых установок баллистических ракет и три системы противоракетной обороны, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ВВС Израиля, действуя под руководством Управления разведки, уничтожили шесть ракетных пусковых установок... Кроме того, были ликвидированы три современные иранские системы противоракетной обороны", - говорится в сообщении.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Придется отступить": Иран загнал Европу в тупик
Вчера, 08:00
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Боеприпас, запущенный из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Вызвало нервозность". СМИ узнали, что заставило Киев паниковать
Вчера, 09:02
 
