"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана
09:02 06.03.2026
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана
Киев опасается, что Украина будет получать меньше ракет для ЗРК Patriot на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет Die Welt.
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана

Die Welt: Киев боится, что Украине будут поставлять меньше Patriot из-за Ирана

Боеприпас, запущенный из Ирана в сторону Израиля
Боеприпас, запущенный из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Mohammed Torokman
Боеприпас, запущенный из Ирана в сторону Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Киев опасается, что Украина будет получать меньше ракет для ЗРК Patriot на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет Die Welt.
«
"На Украине, которая до сих пор была крупнейшим потребителем ракет Patriot, это, вполне объяснимо, вызывает нервозность. Теперь государства Залива становятся для Киева конкурентами в борьбе за годовой выпуск боеприпасов для системы, который, по разным оценкам, составляет не менее 700 снарядов", — говорится в публикации.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
