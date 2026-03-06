https://ria.ru/20260306/iran-2078917026.html
Иран пообещал усилить удары по позициям противников
Иран пообещал усилить удары по позициям противников
Иран пообещал усилить удары по позициям противников
Тегеран усилит атаки на позиции США и Израиля в ближайшие дни, сообщил центральный штаб военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия". РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
тель-авив
иран
тегеран (город)
тель-авив
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город), тель-авив
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город), Тель-Авив
Иран пообещал усилить удары по позициям противников
Иран пообещал усилить удары по позициям противников в ближайшие дни