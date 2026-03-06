Рейтинг@Mail.ru
08:35 06.03.2026 (обновлено: 09:23 06.03.2026)
Иран пообещал усилить удары по позициям противников
Иран пообещал усилить удары по позициям противников
Тегеран усилит атаки на позиции США и Израиля в ближайшие дни, сообщил центральный штаб военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия". РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T08:35:00+03:00
2026-03-06T09:23:00+03:00
2026
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город), тель-авив
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город), Тель-Авив
Иран пообещал усилить удары по позициям противников

Иран пообещал усилить удары по позициям противников в ближайшие дни

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Тегеран усилит атаки на позиции США и Израиля в ближайшие дни, сообщил центральный штаб военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия".
"Удары <...> станут еще сильнее и масштабнее", — говорится в заявлении, которое опубликовало агентство Tasnim.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
В ночь на пятницу КСИР объявил о начале 21-ой волны атак в рамках операции "Правдивое обещание-4": иранские военные выпустили дроны и БРСД семейства "Хайбар" по целям в Тель-Авиве.
Накануне Тегеран использовал новейшую сверхтяжелую ракету "Хорремшехр-4" для поражения целей в израильской столице, аэропорта "Бен-Гурион" и базы 27-й эскадрильи ВВС ЦАХАЛ. Помимо этого, иранская армия продолжает атаковать американские танкеры и авианосцы.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
08:00
 
