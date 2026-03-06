"Страшная головная боль". На Западе раскрыли причину провала США в Иране

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американские власти не понимают сущности конфликта в Иране и США не способны в нем победить, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Руководство США не понимает природы конфликта в Иране. Главный его фактор в том, что мы имеем дело с народом, которому три тысячи лет, численностью девяносто миллионов человек, на пятьдесят три процента персидским, у которого множество проблем, но который обречет себя на гибель, лишь бы доставить нам по-настоящему страшную головную боль", — отметил он.
Вместе с тем Уилкерсон предостерег от наивных надежд, что армии США вскоре удастся сломить сопротивление иранцев.
"И мы бы сошли с ума, если бы думали, что все ограничится несколькими днями, несколькими пулями и несколькими бомбами, а потом мы торжественно поднимемся на холм и скажем: "У нас новый режим в Тегеране", — или что-то в этом роде. <…> Мы не сможем этого добиться", — объяснил он.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.