"Страшная головная боль". На Западе раскрыли причину провала США в Иране

"И мы бы сошли с ума, если бы думали, что все ограничится несколькими днями, несколькими пулями и несколькими бомбами, а потом мы торжественно поднимемся на холм и скажем: "У нас новый режим в Тегеране", — или что-то в этом роде. <…> Мы не сможем этого добиться", — объяснил он.