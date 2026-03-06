Рейтинг@Mail.ru
"Страшная головная боль". На Западе раскрыли причину провала США в Иране
07:49 06.03.2026 (обновлено: 07:52 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/iran-2078912722.html
"Страшная головная боль". На Западе раскрыли причину провала США в Иране
"Страшная головная боль". На Западе раскрыли причину провала США в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
"Страшная головная боль". На Западе раскрыли причину провала США в Иране
Американские власти не понимают сущности конфликта в Иране и США не способны в нем победить, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T07:49:00+03:00
2026-03-06T07:52:00+03:00
иран
в мире
сша
израиль
али хаменеи
сергей лавров
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868098_0:165:2734:1703_1920x0_80_0_0_7a1f55ef73c5a0233ec474f91675e98d.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078282716.html
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
иран
сша
израиль
иран, в мире, сша, израиль, али хаменеи, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, США, Израиль, Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Страшная головная боль". На Западе раскрыли причину провала США в Иране

Аналитик Уилкерсон: руководство США не понимает природы конфликта в Иране

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американские власти не понимают сущности конфликта в Иране и США не способны в нем победить, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Руководство США не понимает природы конфликта в Иране. Главный его фактор в том, что мы имеем дело с народом, которому три тысячи лет, численностью девяносто миллионов человек, на пятьдесят три процента персидским, у которого множество проблем, но который обречет себя на гибель, лишь бы доставить нам по-настоящему страшную головную боль", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
4 марта, 08:00
Вместе с тем Уилкерсон предостерег от наивных надежд, что армии США вскоре удастся сломить сопротивление иранцев.
"И мы бы сошли с ума, если бы думали, что все ограничится несколькими днями, несколькими пулями и несколькими бомбами, а потом мы торжественно поднимемся на холм и скажем: "У нас новый режим в Тегеране", — или что-то в этом роде. <…> Мы не сможем этого добиться", — объяснил он.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
ИранВ миреСШАИзраильАли ХаменеиСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
