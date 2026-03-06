Рейтинг@Mail.ru
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом ущербе из-за ударов Ирана
06:48 06.03.2026 (обновлено: 06:49 06.03.2026)
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом ущербе из-за ударов Ирана
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом ущербе из-за ударов Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом ущербе из-за ударов Ирана
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом ущербе из-за ударов Ирана

Foreign Policy: страны Персидского залива больше не верят, что США их защитят

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Нефтяные монархии разочаровались в способности и желании Соединенных Штатов выступать в их защиту, пишет Foreign Policy.
"Государства Персидского залива больше не смогут поверить, что США в состоянии или будут их защищать. <…> И даже несмотря на то, что им придется открыто сотрудничать с Израилем в его войне, они все больше и больше будут воспринимать его как угрозу, а не как потенциального союзника", — утверждается в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Главный проигравший от войны с Ираном найден в США. И это не Трамп
Вчера, 08:00
При этом отмечается, что при ответном ударе Ирана по американским базам страны региона поняли, насколько они беззащитны, несмотря на все заявления американских политиков и договоры с Соединенными Штатами.
"Полет беспилотников над Абу-Даби укрепил урок реальной уязвимости, которую союз с США не смог или не хотел компенсировать", — подчеркивается в материале.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИзраильТель-АвивАли ХаменеиСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Заголовок открываемого материала