Эксперт рассказала, почему убийство аятоллы не привело к краху Ирана

"Исламская Республика Иран построена по принципу "велаят-е факих", которая имеет религиозную подоплеку. Кроме того, республика выросла из исламской революции и гонений, а следовательно, нацелена на самосохранение в результате ликвидации её лидера. Поэтому подобное событие не должно рассматриваться как фактор, способный разрушить государство", - сказала Кича.