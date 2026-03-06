https://ria.ru/20260306/iran-2078904872.html
Эксперт рассказала, почему убийство аятоллы не привело к краху Ирана
Эксперт рассказала, почему убийство аятоллы не привело к краху Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Эксперт рассказала, почему убийство аятоллы не привело к краху Ирана
Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не могло привести к краху исламской республики из-за устойчивой политико-правовой системы - "велаят-е... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:29:00+03:00
2026-03-06T05:29:00+03:00
2026-03-06T06:47:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ec0b127ce5911dfa9f0d63eb242e435.jpg
https://ria.ru/20260304/ayatolly-2078265842.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622431_239:0:1199:720_1920x0_80_0_0_afab7f62469d6ed38d28bb58f736f959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт рассказала, почему убийство аятоллы не привело к краху Ирана
РИА Новости: востоковед Кича заявила об устойчивости системы управления в Иране
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не могло привести к краху исламской республики из-за устойчивой политико-правовой системы - "велаят-е факих", основанной на теории шиитского религиозного права, заявила РИА Новости востоковед, эксперт Мария Кича.
"Исламская Республика Иран построена по принципу "велаят-е факих", которая имеет религиозную подоплеку. Кроме того, республика выросла из исламской революции и гонений, а следовательно, нацелена на самосохранение в результате ликвидации её лидера. Поэтому подобное событие не должно рассматриваться как фактор, способный разрушить государство", - сказала Кича.
Эксперт отметила, что шиитская система "велаят-е факих" выделяет особое место мученичеству, которое воспринимается как высочайшая ценность, а для религиозных лидеров смерть от рук врага является честью.
"Никакие рассказы о том, что Али Хаменеи
до эскалации конфликта на Ближнем Востоке
собирался бежать, покупать жильё в Москва-Сити или паковать чемоданы с деньгами - всё это глупости. Я полагаю, что для него это было бы немыслимо, и подобные варианты он не рассматривал", - подчеркнула она.
Востоковед указала, что американские и израильские бомбардировки Ирана
сплотили народ страны, люди не хотят идти навстречу тем, кто их убивает.
"Велаят-е факих" – политико-правовая доктрина шиитов, согласно которой в период сокрытия имама Махди – двенадцатого имама, функции правителя шиитской мусульманской общины осуществляет факих, знаток религиозного права.
Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром 28 февраля в результате ракетной атаки США
и Израиля
. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.