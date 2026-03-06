Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, почему убийство аятоллы не привело к краху Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
05:29 06.03.2026 (обновлено: 06:47 06.03.2026)
Эксперт рассказала, почему убийство аятоллы не привело к краху Ирана
Эксперт рассказала, почему убийство аятоллы не привело к краху Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Эксперт рассказала, почему убийство аятоллы не привело к краху Ирана
Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не могло привести к краху исламской республики из-за устойчивой политико-правовой системы - "велаят-е... РИА Новости, 06.03.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Эксперт рассказала, почему убийство аятоллы не привело к краху Ирана

РИА Новости: востоковед Кича заявила об устойчивости системы управления в Иране

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео
Участники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Участники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не могло привести к краху исламской республики из-за устойчивой политико-правовой системы - "велаят-е факих", основанной на теории шиитского религиозного права, заявила РИА Новости востоковед, эксперт Мария Кича.
"Исламская Республика Иран построена по принципу "велаят-е факих", которая имеет религиозную подоплеку. Кроме того, республика выросла из исламской революции и гонений, а следовательно, нацелена на самосохранение в результате ликвидации её лидера. Поэтому подобное событие не должно рассматриваться как фактор, способный разрушить государство", - сказала Кича.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
Эксперт отметила, что шиитская система "велаят-е факих" выделяет особое место мученичеству, которое воспринимается как высочайшая ценность, а для религиозных лидеров смерть от рук врага является честью.
"Никакие рассказы о том, что Али Хаменеи до эскалации конфликта на Ближнем Востоке собирался бежать, покупать жильё в Москва-Сити или паковать чемоданы с деньгами - всё это глупости. Я полагаю, что для него это было бы немыслимо, и подобные варианты он не рассматривал", - подчеркнула она.
Востоковед указала, что американские и израильские бомбардировки Ирана сплотили народ страны, люди не хотят идти навстречу тем, кто их убивает.
"Велаят-е факих" – политико-правовая доктрина шиитов, согласно которой в период сокрытия имама Махди – двенадцатого имама, функции правителя шиитской мусульманской общины осуществляет факих, знаток религиозного права.
Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром 28 февраля в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранБлижний ВостокСШААли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
