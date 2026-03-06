Рейтинг@Mail.ru
"Сбиты по ошибке". На Западе заподозрили обман об истребителях США в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
05:11 06.03.2026 (обновлено: 07:11 06.03.2026)
"Сбиты по ошибке". На Западе заподозрили обман об истребителях США в Иране
"Сбиты по ошибке". На Западе заподозрили обман об истребителях США в Иране
в мире
израиль
тель-авив
тегеран (город)
али хаменеи
сергей лавров
оон
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
тель-авив
тегеран (город)
сша
катар
L'AntiDiplomatico: Запад пытается скрыть правду о сбитых истребителях США

© REUTERS / Social MediaКадр видео падения горящего самолета в Кувейте
© REUTERS / Social Media
Кадр видео падения горящего самолета в Кувейте. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Западные средства массовой информации вводят общественность в заблуждение относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей, пишет L'AntiDiplomatico.
"Ведущие западные СМИ, которые уже имели наглость представить резню в Минабе (израильские ракеты против школы: 110 девочек погибло) ошибкой зенитных орудий Ирана, теперь сходят с ума от фейковых новостей о трех американских истребителях F15E, якобы сбитых "по ошибке" кувейтской зенитной артиллерией (а не пролетающими над Кувейтом многочисленными иранскими ракетами и дронами, что гораздо вероятнее)", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
4 марта, 08:00
Как утверждают авторы статьи, западная пресса продвигает ложную версию произошедшего.
"Поистине невероятная реконструкция, учитывая, что не один, а сразу три американских истребителя якобы были приняты за иранские самолеты, несмотря на то, что на протяжении многих лет все военные самолеты и системы управления военных аэропортов были оснащены системой IFF (Идентификация друзей или врагов). Это автоматическая система идентификации на основе обмена между бортовым транспондером и диспетчерской вышкой зашифрованными кодами, которая обеспечивает безопасность и предотвращение дружественного огня", — поясняется в материале.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило на своем сайте, что ПВО Кувейта по ошибке сбила три американских истребителя F-15E. "В ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами, истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтской ПВО", — говорится в сообщении.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
