СМИ рассказали о задержке в назначении нового лидера Ирана
03:38 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/iran-2078898256.html
СМИ рассказали о задержке в назначении нового лидера Ирана
СМИ рассказали о задержке в назначении нового лидера Ирана
2026
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ рассказали о задержке в назначении нового лидера Ирана

NYT: Иран отложил назначение нового лидера из-за опасений за его безопасность

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иран отложил назначение преемника верховного лидера аятоллы Али Хаменеи из-за опасений по поводу безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранские источники.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации" израильской армии.
Дым в Тегеране после ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
Вчера, 08:00
По словам источников, в Иране усилились опасения по поводу безопасности сына убитого аятоллы Моджтабы Хаменеи после того как в СМИ появились сообщения, что он может стать новым лидером страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
