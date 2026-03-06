Рейтинг@Mail.ru
"Это поразительно!" На Западе рассказали, как Иран прорвал оборону США
03:23 06.03.2026 (обновлено: 03:41 06.03.2026)
"Это поразительно!" На Западе рассказали, как Иран прорвал оборону США
"Это поразительно!" На Западе рассказали, как Иран прорвал оборону США - РИА Новости, 06.03.2026
"Это поразительно!" На Западе рассказали, как Иран прорвал оборону США
Иранцы продвинулись в ракетных технологиях гораздо дальше, чем это было принято считать в США, и сегодня их ракеты прорывают современные американские системы... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
израиль
сша
иран
али хаменеи
сергей лавров
министерство обороны сша
оон
израиль
сша
иран
в мире, израиль, сша, иран, али хаменеи, сергей лавров, министерство обороны сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Али Хаменеи, Сергей Лавров, Министерство обороны США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Это поразительно!" На Западе рассказали, как Иран прорвал оборону США

Аналитик Макгрегор: иранские ракеты прорывают системы ПВО США и Израиля

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Иранцы продвинулись в ракетных технологиях гораздо дальше, чем это было принято считать в США, и сегодня их ракеты прорывают современные американские системы ПВО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Система ПРО "Железный купол" Израиля работает не очень хорошо. Хотя США пытаются запускать ракеты в поддержку противовоздушной и противоракетной обороны Израиля, иранцы, похоже, продвинулись технологически гораздо дальше, чем мы ожидали. Теперь они способны доставлять ракеты с ложными целями, которые, как известно, создают несколько боеголовок-приманок. И пока мы заняты ложными целями, настоящая, наиболее опасная ракета, которую мы пытаемся перехватить, прорывается. Так что перехваты у нас не очень хорошо получаются", — сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
При этом Макгрегор подчеркнул, что западная пресса намеренно вводит население в заблуждение относительно ситуации в Иране.
"Но самое интересное — на Западе СМИ, как всегда, показывают нам прекрасную картину американских и израильских военных успехов. Это поразительно! Не думаю, что остальной мир видит ту же картину", — добавил аналитик.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Главный проигравший от войны с Ираном найден в США. И это не Трамп
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильСШАИранАли ХаменеиСергей ЛавровМинистерство обороны СШАООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
