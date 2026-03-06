https://ria.ru/20260306/iran-2078893183.html
Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ
Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ
Удар по школе в Минабе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу, пишет РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:39:00+03:00
2026-03-06T02:39:00+03:00
2026-03-06T07:13:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_2:0:846:475_1920x0_80_0_0_44dec4da55c8b4c55679d01b7b2cc30a.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078741284.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077411711.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_108:0:741:475_1920x0_80_0_0_11fa32ec005d8227d0f0bbbf11fc240c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ
NYT пришла к выводу, что удар по школе в Иране был частью атаки США на базу КСИР
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Удар по школе в Минабе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу, пишет газета New York Times
, проведя собственный анализ.
"Публичные заявления американских властей указывают, что в тот день американские самолеты проводили операции в регионе, где находится школа. <...> Официальные сообщения, что ВС США атаковали цели рядом с Ормузским проливом, где находится база КСИР, говорят о том, что, вероятнее всего, они и нанесли удар", — говорится в статье.
По данным издания, ранее школа была частью военно-морской базы Корпуса стражей исламской революции. Как показывают спутниковые снимки, к сентябрю 2016 года здание было отделено от базы ограждением.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Под удар попала и начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе. По последним данным, погибли 171 школьница и 14 человек из числа сотрудников и преподавателей.
Тегеран призывал УВКПЧ ООН осудить зверское нападение на учебное учреждение. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.