© Кадр видео из соцсетей На месте удара по школе на юге Ирана

Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Удар по школе в Минабе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу, пишет газета Удар по школе в Минабе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу, пишет газета New York Times , проведя собственный анализ.

"Публичные заявления американских властей указывают, что в тот день американские самолеты проводили операции в регионе, где находится школа. <...> Официальные сообщения, что ВС США атаковали цели рядом с Ормузским проливом, где находится база КСИР , говорят о том, что, вероятнее всего, они и нанесли удар", — говорится в статье.

По данным издания, ранее школа была частью военно-морской базы Корпуса стражей исламской революции. Как показывают спутниковые снимки, к сентябрю 2016 года здание было отделено от базы ограждением.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Под удар попала и начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе. По последним данным, погибли 171 школьница и 14 человек из числа сотрудников и преподавателей.