Рейтинг@Mail.ru
"В паническом состоянии". На Западе раскрыли результаты контратаки Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 06.03.2026 (обновлено: 02:34 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/iran-2078892259.html
"В паническом состоянии". На Западе раскрыли результаты контратаки Ирана
"В паническом состоянии". На Западе раскрыли результаты контратаки Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
"В паническом состоянии". На Западе раскрыли результаты контратаки Ирана
Из-за вышедшей из-под контроля военной операции США в Иране государства Персидского залива в будущем могут отказаться от размещения у себя американских баз,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:29:00+03:00
2026-03-06T02:34:00+03:00
в мире
персидский залив
иран
сша
али хаменеи
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622822_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a6fd42d550eddbee137575a008aaa20.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078282716.html
персидский залив
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622822_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_605aeaaf87be3847b24f22b89b2963ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, персидский залив, иран, сша, али хаменеи, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, Персидский залив, Иран, США, Али Хаменеи, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
"В паническом состоянии". На Западе раскрыли результаты контратаки Ирана

Аналитик Крук: страны Персидского залива могут отказаться от военных баз США

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Из-за вышедшей из-под контроля военной операции США в Иране государства Персидского залива в будущем могут отказаться от размещения у себя американских баз, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Не думаю, что государства Персидского залива когда‑нибудь станут прежними. <…> Думаю, теперь все изменится. <…> Нам будут звонить из Дубая и говорить: "Убирайтесь отсюда!" <…> Иранцы ведь сказали им: "На вас напали, потому что вы решили содействовать Израилю и США, разместив на своей территории базы и офисы ЦРУ". <…> Возможно, в будущем страны Персидского залива не захотят размещать у себя американские базы", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
Вместе с тем Крук подчеркнул, что армии Ирана удалось разрушить военные планы США, в связи с чем американское руководство пребывает в растерянности.
"О положении США в Иране уже можно сделать несколько предварительных выводов. <…> Как пишут СМИ, администрация находится почти в паническом состоянии и очень обеспокоена. Они считают, существует риск, что вся эта операция в Иране выйдет из-под контроля. На самом деле она уже вышла из-под контроля — определенно вышла", — пояснил эксперт.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
4 марта, 08:00
 
В миреПерсидский заливИранСШААли ХаменеиСергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала