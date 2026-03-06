Эксперт прокомментировала поднятый над мечетью Джамкаран красный флаг

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Красный "флаг мести", который был поднят над мечетью Джамкаран в городе Кум в центре Ирана на фоне гибели верховного лидера Али Хаменеи, призывает именно к мести, а не джихаду, заявила РИА Новости востоковед Мария Кича.

Она отметила, что не стоит путать символизм поднятия "флага мести" и джихад, который обычно ассоциируется с разными террористическими группировками. Красный "флаг мести" говорит именно о мести, а не о джихаде - к священной войне никто не призывает, подчеркнула востоковед.