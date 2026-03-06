https://ria.ru/20260306/iran-2078891246.html
Эксперт прокомментировала поднятый над мечетью Джамкаран красный флаг
Эксперт прокомментировала поднятый над мечетью Джамкаран красный флаг - РИА Новости, 06.03.2026
Эксперт прокомментировала поднятый над мечетью Джамкаран красный флаг
Красный "флаг мести", который был поднят над мечетью Джамкаран в городе Кум в центре Ирана на фоне гибели верховного лидера Али Хаменеи, призывает именно к... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:17:00+03:00
2026-03-06T02:17:00+03:00
2026-03-06T02:17:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
касем сулеймани
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078402838_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_1e4348f92900f27df151c1ad7db4c8d0.jpg
https://ria.ru/20260301/pezeshkian-2077632345.html
https://ria.ru/20260303/dzhikhad-2078264758.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078402838_47:0:958:683_1920x0_80_0_0_11a544116b0c8cde23b190fc02a2bf31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, касем сулеймани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Касем Сулеймани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт прокомментировала поднятый над мечетью Джамкаран красный флаг
РИА Новости: Кича объяснила, что красный флаг в Куме призывает к мести
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Красный "флаг мести", который был поднят над мечетью Джамкаран в городе Кум в центре Ирана на фоне гибели верховного лидера Али Хаменеи, призывает именно к мести, а не джихаду, заявила РИА Новости востоковед Мария Кича.
"Красный флаг мести традиционно поднимается над мечетью Джамкаран в священном для шиитов иранском городе Куме. Он означает призыв к возмездию за преступление против Ирана
или его союзников и отсылает к крови, пролитой имамом Хусейном в битве при Кербеле", - сказала Кича.
Она отметила, что не стоит путать символизм поднятия "флага мести" и джихад, который обычно ассоциируется с разными террористическими группировками. Красный "флаг мести" говорит именно о мести, а не о джихаде - к священной войне никто не призывает, подчеркнула востоковед.
"Флаг мести" поднимался над мечетью Джамкаран неоднократно, в частности, во время "12-дневной войны" Ирана с Израилем
в июне 2025 года, а также после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани
в 2020 году, ставшего целью США
.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.