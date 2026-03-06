Рейтинг@Mail.ru
Глава CENTCOM назвал число военных, задействованных в операции против Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
01:59 06.03.2026 (обновлено: 02:48 06.03.2026)
Глава CENTCOM назвал число военных, задействованных в операции против Ирана
Глава CENTCOM назвал число военных, задействованных в операции против Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Глава CENTCOM назвал число военных, задействованных в операции против Ирана
Глава Центрального командования Вооружённых сил США Брэд Купер сообщил, что в операции, проводимой Соединёнными Штатами против Ирана, задействовано более 50... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава CENTCOM назвал число военных, задействованных в операции против Ирана

Глава CENTCOM Купер: в операции против Ирана участвуют более 50 тысяч военных

© Фото : USMCАмериканские военнослужащие с высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur
Американские военнослужащие с высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : USMC
Американские военнослужащие с высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Глава Центрального командования Вооружённых сил США Брэд Купер сообщил, что в операции, проводимой Соединёнными Штатами против Ирана, задействовано более 50 тысяч американских военных.
"Приятно находиться здесь рядом с Министром (Хегсетом - ред.) и представлять интересы более чем 50 000 мужчин и женщин в военной форме, которые в настоящее время проводят операцию "Эпическая ярость", – заявил Купер на пресс-конференции в штабе CENTCOM.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
