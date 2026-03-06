https://ria.ru/20260306/iran-2078889833.html
Глава CENTCOM назвал число военных, задействованных в операции против Ирана
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Глава Центрального командования Вооружённых сил США Брэд Купер сообщил, что в операции, проводимой Соединёнными Штатами против Ирана, задействовано более 50 тысяч американских военных.
"Приятно находиться здесь рядом с Министром (Хегсетом - ред.) и представлять интересы более чем 50 000 мужчин и женщин в военной форме, которые в настоящее время проводят операцию "Эпическая ярость", – заявил Купер на пресс-конференции в штабе CENTCOM.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.