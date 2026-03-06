Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО Ирана сбили истребитель F-15, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 06.03.2026 (обновлено: 09:09 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/iran-2078885476.html
Силы ПВО Ирана сбили истребитель F-15, пишут СМИ
Силы ПВО Ирана сбили истребитель F-15, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Силы ПВО Ирана сбили истребитель F-15, пишут СМИ
Иранские системы ПВО сбили истребитель F-15 в небе над городом Басра на юге Ирака, утверждает гостелерадиокомпания Ирана IRIB. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:09:00+03:00
2026-03-06T09:09:00+03:00
в мире
иран
f-15se
военная операция сша и израиля против ирана
басра (город)
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078917565_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c135f3a9557a681881c2128da09109b7.jpg
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
иран
басра (город)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сбитый в Ираке американский истребитель F-15
Полиция ищет пилота рухнувшего в Ираке американского военного самолета, сообщает Al Jazeera. В соцсетях утверждают, что речь о сбитом истребителе F-15.
2026-03-06T01:09
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078917565_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_52f29943e560ef432cd16d7e53a2a630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, f-15se, военная операция сша и израиля против ирана, басра (город), ирак
В мире, Иран, F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана, Басра (город), Ирак
Силы ПВО Ирана сбили истребитель F-15, пишут СМИ

IRIB: силы ПВО сбили истребитель F-15 над городом Басра в Ираке

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 6 мар – РИА Новости. Иранские системы ПВО сбили истребитель F-15 в небе над городом Басра на юге Ирака, утверждает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
"Системы ПВО поразили истребитель F-15 над Басрой", - говорится в сообщении.
Подробностей иранское ТВ не приводит.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
В миреИранF-15SEВоенная операция США и Израиля против ИранаБасра (город)Ирак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала