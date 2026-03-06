https://ria.ru/20260306/iran-2078885476.html
Силы ПВО Ирана сбили истребитель F-15, пишут СМИ
Силы ПВО Ирана сбили истребитель F-15, пишут СМИ
06.03.2026

Иранские системы ПВО сбили истребитель F-15 в небе над городом Басра на юге Ирака, утверждает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Сбитый в Ираке американский истребитель F-15
Полиция ищет пилота рухнувшего в Ираке американского военного самолета, сообщает Al Jazeera. В соцсетях утверждают, что речь о сбитом истребителе F-15.
Силы ПВО Ирана сбили истребитель F-15, пишут СМИ
