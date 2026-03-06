https://ria.ru/20260306/iran-2078882693.html
Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву
Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву - РИА Новости, 06.03.2026
Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву
Корпус стражей исламской революции начал 21-ю волну ударов с помощью ракет и дронов по целям в Тель-Авиве, следует из заявления пресс-службы КСИР. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T00:35:00+03:00
2026-03-06T00:35:00+03:00
2026-03-06T09:10:00+03:00
иран
тель-авив
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077520071_0:1453:1936:2541_1920x0_80_0_0_244e15107a85a72be246ac80785e8d20.jpg
https://ria.ru/20260305/proigrysh-2078643377.html
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
иран
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077520071_0:1272:1936:2723_1920x0_80_0_0_4966b262fa0c7e9b8f7abe1e21a8ea2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тель-авив, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Тель-Авив, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву
КСИР Ирана начал новую волну ударов с помощью БПЛА и ракет по целям в Тель-Авиве
ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции начал 21-ю волну ударов с помощью ракет и дронов по целям в Тель-Авиве, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Началась 21-я волна операции "Правдивое обещание-4". В ходе этой комбинированной операции по целям в Тель-Авиве были выпущены БПЛА и ракеты семейства "Хайбар", — говорится в заявлении, которое цитирует агентство Tasnim
.
США и Израиль 28 февраля начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.