Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву

ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции начал 21-ю волну ударов с помощью ракет и дронов по целям в Тель-Авиве, следует из заявления пресс-службы КСИР .

"Началась 21-я волна операции "Правдивое обещание-4". В ходе этой комбинированной операции по целям в Тель-Авиве были выпущены БПЛА и ракеты семейства "Хайбар", — говорится в заявлении, которое цитирует агентство Tasnim

США и Израиль 28 февраля начали операцию против ИРИ . В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.