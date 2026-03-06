Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву
00:35 06.03.2026 (обновлено: 09:10 06.03.2026)
Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву
Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву - РИА Новости, 06.03.2026
Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву
Корпус стражей исламской революции начал 21-ю волну ударов с помощью ракет и дронов по целям в Тель-Авиве, следует из заявления пресс-службы КСИР. РИА Новости, 06.03.2026
Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Тель-Авиву

КСИР Ирана начал новую волну ударов с помощью БПЛА и ракет по целям в Тель-Авиве

ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции начал 21-ю волну ударов с помощью ракет и дронов по целям в Тель-Авиве, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Началась 21-я волна операции "Правдивое обещание-4". В ходе этой комбинированной операции по целям в Тель-Авиве были выпущены БПЛА и ракеты семейства "Хайбар", — говорится в заявлении, которое цитирует агентство Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.
