Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется

Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "дух Анкориджа испаряется". Мало кто понимает, что это испарение напрямую связано с войной против Ирана, развязанной Израилем при поддержке США.

В западных источниках сейчас активно обсуждается скандал в американской армии: в Фонд военной религиозной свободы (MRFF) за несколько дней были поданы сотни жалоб американских военнослужащих на то, что внутри военных структур резко усилилась агрессивная религиозная индоктринация, которую с первых дней на своем посту ввел министр обороны США Хегсет. Согласно жалобам, солдат накачивают установками, что "нападение на Иран санкционировано Библией и является частью "Божественного плана", а сам президент Дональд Трамп является "помазанником Иисуса", призванным развязать Армагеддон (финальную битву Бога против Сатаны).

Над этим казусом можно было бы бесконечно иронизировать, если бы это не было абсолютно серьезно.

Пит Хегсет , над которым подшучивают по поводу его татуировок с лозунгами крестоносцев, — это не отъехавший чудак и даже не одинокий религиозный фанатик. По последним данным, и он, и целый ряд лиц, входящих в ближайшее окружение Трампа, являются совершенно искренними последователями христианско-сионистского протестантского течения, которое в США насчитывает десятки миллионов человек.

Основа данного течения (если не сказать культа) состоит в том, что христиане обязаны защищать и всячески помогать иудеям, потому что так заповедал в Библии Бог: Израиль должен победить врагов, изгнать их со своей земли и восстановить Третий храм. У иудеев следующим номером идет пришествие Мессии (Машиаха) из рода Давида, который установит вечное царство для избранного народа, а у протестантов-сионистов после постройки евреями храма по плану идет наступление "Великой скорби", после которой придет Христос.

Еще в 2018 году, когда Хегсет был ведущим Fox News, он на конференции в Иерусалиме призвал к разрушению мусульманских святынь на Храмовой горе и строительству Третьего храма, даже поторопил израильтян: в Вашингтоне сейчас "истинно верующие", которые их поддержат.

Другим ярким представителем этого течения является Пола Уайт — глава протестантской церкви имени себя, которая обладает сильнейшим влиянием в Белом доме и руководит там целым "Офисом веры". Она лично принимала активное участие в разработке и заключении "Соглашений Авраама", переносе посольства США в Иерусалим, признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами , подписании указа, признающего "антисионизм" формой антисемитизма, и так далее и тому подобное.

Совершенно случайно (на самом деле нет) нынешние правящие элиты Израиля также принадлежат к воинствующему религиозному крылу, и многие из нынешних официальных лиц входили в так называемую "Брит ха-бирионим" (Ассоциация повстанцев), которая еще в 40-е годы прошлого века пыталась взорвать мечеть Аль-Акса, стоящую на месте потенциального Третьего храма. Сейчас же они по шагам выполняют свой план по уничтожению древнего врага — Ирана, который мешает им исполнить пророчества.

Нынешний израильский премьер (и хороший друг Полы Уайт) Биньямин Нетаньяху прямым текстом, совершенно не скрываясь, заявляет, что "пришла эра Мессии" и сейчас Израиль должен уничтожить своего "библейского врага".

Есть большое искушение считать все вышеописанное неполиткорректными галлюцинациями любителей "Протоколов сионских мудрецов" и дремучих конспирологов в шапочках из фольги, которые обвешались иконками и при виде черной кошки трижды плюют через левое плечо.

Это вполне себе может быть, но еще в августе 2024 года в самом настоящем израильском издании Haaretz была опубликована статья под говорящим названием "Придя к власти, ультраправые убийственно серьезно настроены на восстановление храма", где прямым текстом было сказано: уже полным ходом идет набор священников для будущего храма, уже созданы их одежды и предметы для церемоний, уже есть детальный план самого храма и уже идут репетиции первого богослужения.

Все это указывает, что мы имеем дело с многолетним проектом религиозных фанатиков со стороны как Израиля, так и США. Одновременно с этим те же самые фанатики крайне враждебно относятся к России , которая есть и будет последним пределом Пресвятой Богородицы и, по Писанию, даже в последние дни останется прибежищем и спасением всех истинно верующих.

Им не нужны никакие переговоры и договоренности с Россией — им нужна большая война, которая должна привести к исполнению религиозных пророчеств, в которые они верят.