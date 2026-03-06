Рейтинг@Mail.ru
22:06 06.03.2026
СМИ сообщили об ударах по объектам шиитского ополчения в Мосуле
СМИ сообщили об ударах по объектам шиитского ополчения в Мосуле
Авиаудары нанесены по объектам шиитского ополчения Ирака в Мосуле и на севере Багдада, передает агентство Рейтер со ссылкой на силы безопасности страны. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
мосул
ирак
багдад (город)
военная операция сша и израиля против ирана
мосул
ирак
багдад (город)
Новости
В мире, Мосул, Ирак, Багдад (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сообщили об ударах по объектам шиитского ополчения в Мосуле

Reuters сообщило об ударах по объектам шиитского ополчения в Мосуле и Богдаде

Мужчина с иракским флагом. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Авиаудары нанесены по объектам шиитского ополчения Ирака в Мосуле и на севере Багдада, передает агентство Рейтер со ссылкой на силы безопасности страны.
"Воздушные удары были нацелены на иракские объекты мобилизационных сил в Мосуле и на севере Багдада", - говорится в сообщении агентства.
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иракское сопротивление за сутки нанесло 29 ударов по базам США в регионе
5 марта, 12:26
 
В миреМосулИракБагдад (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
