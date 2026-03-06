https://ria.ru/20260306/irak-2079138757.html
СМИ сообщили об ударах по объектам шиитского ополчения в Мосуле
Авиаудары нанесены по объектам шиитского ополчения Ирака в Мосуле и на севере Багдада, передает агентство Рейтер со ссылкой на силы безопасности страны. РИА Новости, 06.03.2026
