16:31 06.03.2026 (обновлено: 16:34 06.03.2026)
США объяснили, почему разрешили Индии покупать российскую нефть
экономика, в мире, сша, индия, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, В мире, США, Индия, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Вокруг Южной Азии находится большое число танкеров с российской нефтью, которые находятся рядом с индийскими НПЗ. Индия и многие азиатские страны получают значительную часть нефти через Ормузский пролив, поэтому именно там сейчас возникла проблема. Мы просто ищем прагматичные решения, чтобы нефть поступала на переработку и заводы могли продолжать работу", — сказал Райт в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не возражает против закупок российской нефти Индией.
По его словам, власти США ожидают, что цены на бензин в стране начнут снижаться в течение "нескольких недель, а не месяцев".
ЭкономикаВ миреСШАИндияОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала