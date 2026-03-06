Рейтинг@Mail.ru
США выдали Индии разрешение на покупку российской нефти, передает Reuters
03:19 06.03.2026
США выдали Индии разрешение на покупку российской нефти, передает Reuters
США разрешили Индии покупать российскую нефть, находящуюся в море, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников. РИА Новости, 06.03.2026
в мире, сша, индия, россия, военная операция сша и израиля против ирана
Reuters: США разрешили Индии купить находящуюся в море нефть из России

НЬЮ-ЙОРК, 6 мар — РИА Новости. США разрешили Индии покупать российскую нефть, находящуюся в море, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Генеральная лицензия разрешает только транзакции, связанные с российской нефтью, уже застрявшей в море, и маловероятно, что она даст значительную финансовую выгоду России", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Между обогащением и крахом: определена роковая цена на нефть
Вчера, 08:00
Уточняется, что разрешение выдано на 30 дней.
В начале февраля президент США Дональд Трамп отменил дополнительную пошлину в размере 25 процентов на товары из Индии, заявив, что взамен Нью-Дели обязался отказаться от покупки российской нефти.
Тем не менее уже в марте индийское издание Economic Times писало, что в прошлом месяце экспорт черного золота по этому направлению продолжал оставаться на высоком уровне.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков
02:03
 
