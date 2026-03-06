https://ria.ru/20260306/indiya-2078896616.html
США выдали Индии разрешение на покупку российской нефти, передает Reuters
США выдали Индии разрешение на покупку российской нефти, передает Reuters - РИА Новости, 06.03.2026
США выдали Индии разрешение на покупку российской нефти, передает Reuters
США разрешили Индии покупать российскую нефть, находящуюся в море, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников. РИА Новости, 06.03.2026
США выдали Индии разрешение на покупку российской нефти, передает Reuters
Reuters: США разрешили Индии купить находящуюся в море нефть из России