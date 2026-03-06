https://ria.ru/20260306/hirurgi-2078961746.html
Московские хирурги "пересобрали" руку подростку после разрыва сухожилия
Московские хирурги "пересобрали" руку подростку после разрыва сухожилия
Московские хирурги из Морозовской больницы "пересобрали" руку подростку, который получил разрыв сухожилия и травму срединного нерва после столкновения со... РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Московские хирурги из Морозовской больницы "пересобрали" руку подростку, который получил разрыв сухожилия и травму срединного нерва после столкновения со стеклянной дверью, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Неудачное столкновение со стеклянной дверью обернулось для подростка разрывом сухожилия и серьёзной травмой срединного нерва. Помощь по месту жительства была оказана сразу, но организм сыграл злую шутку: заживающая рана превратилась грубый тянущий рубец, болела и лишила подростка чувствительности в пальцах", - говорится в сообщении в канале департамента на платформе Max
.
В депздраве уточнили, что семья мальчика обратилась за помощью в Морозовскую больницу, где врачи провели обследования, включая УЗИ и МРТ, и выявили неврому - патологическое разрастание нервной ткани, блокирующее импульсы.
"Операционная бригада провела полтора часа за филигранной работой, буквально "пересобирая" поврежденные структуры руки", - отмечается в сообщении.
По информации департамента, сейчас подросток проходит курс реабилитации.