11:49 06.03.2026
Московские хирурги "пересобрали" руку подростку после разрыва сухожилия
Московские хирурги "пересобрали" руку подростку после разрыва сухожилия
Московские хирурги "пересобрали" руку подростку после разрыва сухожилия

Московские хирурги "пересобрали" руку подростку после ЧП со стеклянной дверью

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Московские хирурги из Морозовской больницы "пересобрали" руку подростку, который получил разрыв сухожилия и травму срединного нерва после столкновения со стеклянной дверью, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Неудачное столкновение со стеклянной дверью обернулось для подростка разрывом сухожилия и серьёзной травмой срединного нерва. Помощь по месту жительства была оказана сразу, но организм сыграл злую шутку: заживающая рана превратилась грубый тянущий рубец, болела и лишила подростка чувствительности в пальцах", - говорится в сообщении в канале департамента на платформе Max.
В депздраве уточнили, что семья мальчика обратилась за помощью в Морозовскую больницу, где врачи провели обследования, включая УЗИ и МРТ, и выявили неврому - патологическое разрастание нервной ткани, блокирующее импульсы.
"Операционная бригада провела полтора часа за филигранной работой, буквально "пересобирая" поврежденные структуры руки", - отмечается в сообщении.
По информации департамента, сейчас подросток проходит курс реабилитации.
Операция - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Удмуртии хирурги помогли мужчине, которому откусили часть носа в драке
4 марта, 08:53
 
