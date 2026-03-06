Московские хирурги "пересобрали" руку подростку после разрыва сухожилия

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Московские хирурги из Морозовской больницы "пересобрали" руку подростку, который получил разрыв сухожилия и травму срединного нерва после столкновения со стеклянной дверью, сообщает столичный департамент здравоохранения.

В депздраве уточнили, что семья мальчика обратилась за помощью в Морозовскую больницу, где врачи провели обследования, включая УЗИ и МРТ, и выявили неврому - патологическое разрастание нервной ткани, блокирующее импульсы.