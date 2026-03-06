https://ria.ru/20260306/himars-2078970142.html
ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS
ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:24:00+03:00
2026-03-06T12:24:00+03:00
2026-03-06T12:31:00+03:00
