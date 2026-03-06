Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS - РИА Новости, 06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 06.03.2026 (обновлено: 12:31 06.03.2026)
ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS
ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
сша
рсзо himars
2026
безопасность, россия, сша, рсзо himars
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, США, РСЗО HIMARS
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены семь реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
