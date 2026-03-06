https://ria.ru/20260306/hezbolla-2078948198.html
"Хезболла" заявила об ударах по скоплениям техники ЦАХАЛ на юге Ливана
"Хезболла" заявила об ударах по скоплениям техники ЦАХАЛ на юге Ливана
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по скоплениям техники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана, сообщило информационное агентство NNA со ссылкой РИА Новости, 06.03.2026
в мире
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
Новости
в мире, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
