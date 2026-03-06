Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об ударах по скоплениям техники ЦАХАЛ на юге Ливана - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 06.03.2026 (обновлено: 11:11 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/hezbolla-2078948198.html
"Хезболла" заявила об ударах по скоплениям техники ЦАХАЛ на юге Ливана
"Хезболла" заявила об ударах по скоплениям техники ЦАХАЛ на юге Ливана - РИА Новости, 06.03.2026
"Хезболла" заявила об ударах по скоплениям техники ЦАХАЛ на юге Ливана
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по скоплениям техники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана, сообщило информационное агентство NNA со ссылкой РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:05:00+03:00
2026-03-06T11:11:00+03:00
в мире
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078474308_0:44:3071:1771_1920x0_80_0_0_c646b0298e7156902177db45655e92d2.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078871493.html
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078474308_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_e7beba366d1ff2837b1432ec3d4d35f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" заявила об ударах по скоплениям техники ЦАХАЛ на юге Ливана

NNA: "Хезболла" заявила об ударах по скоплениям техники ЦАХАЛ на юге Ливана

© REUTERS / Shir ToremИзраильская военная техника на израильско-ливанской границе
Израильская военная техника на израильско-ливанской границе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Shir Torem
Израильская военная техника на израильско-ливанской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары по скоплениям техники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана, сообщило информационное агентство NNA со ссылкой на заявление группировки.
"Хезболлах" заявило, что атаковала скопления техники израильской армии: третий ракетный залп выпущен по недавно созданной позиции (ЦАХАЛ - ред.) в населенном пункте Маркаба, атакованы цели в районе Вади эль-Асафир в направлении южных кварталов города Эль-Хийям и район Эль-Маликия", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу движение "Хезболлах" призвало жителей израильских поселений, расположенных в пятикилометровой зоне от ливанской границы, покинуть свои дома.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад
5 марта, 22:41
 
В миреЛиванХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала