В пригороде Харькова прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в пригороде Харькова на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
харьков
украина
харьковская область
в мире, харьков, украина, харьковская область
В пригороде Харькова на северо-востоке Украины прогремел взрыв