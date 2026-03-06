Рейтинг@Mail.ru
Жительница Гуляйполя рассказала, когда в городе отключили свет и газ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 06.03.2026
Жительница Гуляйполя рассказала, когда в городе отключили свет и газ
Жительница Гуляйполя рассказала, когда в городе отключили свет и газ - РИА Новости, 06.03.2026
Жительница Гуляйполя рассказала, когда в городе отключили свет и газ
Электричества и газа в запорожском Гуляйполе не было уже с весны 2022 года, рассказала РИА Новости беженка Яна Терехова. РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
украина
2026
в мире, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина
Жительница Гуляйполя рассказала, когда в городе отключили свет и газ

РИ Новости: свет и газ в Гуляйполе отключили с весны 2022 года

Гуляйполе Запорожской области
Гуляйполе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Студия Рогаткина
Перейти в медиабанк
Гуляйполе Запорожской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Электричества и газа в запорожском Гуляйполе не было уже с весны 2022 года, рассказала РИА Новости беженка Яна Терехова.
"У нас его выключили в 22-м году… свет в марте выключили, а газ я не помню. Газ, по-моему, тоже в марте или апреле", - сказала беженка.
Гуляйполе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мужчин из Гуляйполя забирали на фронт по спискам на помощь
Вчера, 01:18
По ее словам, для приготовления пищи они использовали газ в баллонах, а дом приходилось освещать свечами. Позже им как гуманитарную помощь выдали фонарики с зарядкой от солнца, которые они использовали как пауэрбанк. В 2024 году семья Тереховой смогла позволить себе приобрести две солнечные панели, с помощью которых они заряжали фонарики и гаджеты.
Минобороны 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки "Восток" освободили Гуляйполе.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
