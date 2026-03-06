https://ria.ru/20260306/gulyaypole-2078899504.html
Жительница Гуляйполя рассказала, когда в городе отключили свет и газ
Электричества и газа в запорожском Гуляйполе не было уже с весны 2022 года, рассказала РИА Новости беженка Яна Терехова. РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
запорожская область
украина
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Электричества и газа в запорожском Гуляйполе не было уже с весны 2022 года, рассказала РИА Новости беженка Яна Терехова.
"У нас его выключили в 22-м году… свет в марте выключили, а газ я не помню. Газ, по-моему, тоже в марте или апреле", - сказала беженка.
По ее словам, для приготовления пищи они использовали газ в баллонах, а дом приходилось освещать свечами. Позже им как гуманитарную помощь выдали фонарики с зарядкой от солнца, которые они использовали как пауэрбанк. В 2024 году семья Тереховой смогла позволить себе приобрести две солнечные панели, с помощью которых они заряжали фонарики и гаджеты.
Минобороны 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки "Восток" освободили Гуляйполе.