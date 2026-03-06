ЕС приостановил безвиз для владельцев официальных паспортов Грузии

БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Приостановка безвизового режима для владельцев официальных паспортов Грузии вступает в силу сегодня сроком на 12 месяцев, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.