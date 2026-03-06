Рейтинг@Mail.ru
ЕС приостановил безвиз для владельцев официальных паспортов Грузии
15:15 06.03.2026
ЕС приостановил безвиз для владельцев официальных паспортов Грузии
ЕС приостановил безвиз для владельцев официальных паспортов Грузии
ЕС приостановил безвиз для владельцев официальных паспортов Грузии

Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Приостановка безвизового режима для владельцев официальных паспортов Грузии вступает в силу сегодня сроком на 12 месяцев, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
"Действительно, Комиссия решила приостановить безвизовый режим для граждан Грузии — обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов - начиная с сегодняшнего дня, 6 марта, и на первоначальный период в 12 месяцев", - сказал он.
Ранее в пятницу Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
Кроме того, президент Грузии заявил о важности развития отношений между Тбилиси и Белградом, в том числе в экономической сфере. "Мы должны сделать всё, чтобы между нами было больше тесных отношений... Вы говорили о новых инициативах, которые, я уверен, будут иметь больше возможностей, после того как я проведу разговор со своей командой... Речь шла о производстве оружия, вы говорили о сельском хозяйстве. Весь мир знает, что Грузия - один из важнейших регионов в сельском хозяйстве", - в частности, сказал Кавелашвили на брифинге с Вучичем.
Мака Бочоришвили - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России
26 февраля, 12:15
 
