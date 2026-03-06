ЕС приостановил безвиз для владельцев официальных паспортов Грузии

БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Приостановка безвизового режима для владельцев официальных паспортов Грузии вступает в силу сегодня сроком на 12 месяцев, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
«
"Действительно, Комиссия решила приостановить безвизовый режим для граждан Грузии — обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов - начиная с сегодняшнего дня, 6 марта, и на первоначальный период в 12 месяцев", - сказал он.
Ранее в пятницу Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
