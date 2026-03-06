Рейтинг@Mail.ru
Греция пообещала защитить Болгарию от баллистических ракет - РИА Новости, 06.03.2026
15:14 06.03.2026
Греция пообещала защитить Болгарию от баллистических ракет
Греция пообещала защитить Болгарию от баллистических ракет - РИА Новости, 06.03.2026
Греция пообещала защитить Болгарию от баллистических ракет
Глава министерства обороны Греции Никос Дендиас пообещал защитить Болгарию от баллистической угрозы на фоне эскалации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 06.03.2026
2026
Греция пообещала защитить Болгарию от баллистических ракет

Глава Минобороны Греции пообещал защитить Болгарию от баллистической угрозы

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава министерства обороны Греции Никос Дендиас пообещал защитить Болгарию от баллистической угрозы на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
«
"Я провел еще одну беседу с моим болгарским коллегой, господином Атанасом Запряновым, и сообщил ему, что Греция окажет Болгарии всю возможную помощь для защиты от баллистической угрозы со стороны Ирана", - написал Дендиас в соцсети X.
Правоохранители Болгарии в связи с ситуацией на Ближнем Востоке усилили меры безопасности на объектах США и Израиля в стране.
В понедельник глава греческого МО Никос Дендиас заявил, что Греция будет способствовать обороне Кипра "любыми возможными способами". В среду Греция подняла в воздух базирующиеся на Кипре F-16 на фоне сообщений о подозрительном объекте вблизи воздушного пространстве Ливана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
