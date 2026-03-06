https://ria.ru/20260306/gretsija-2079037145.html
Греция пообещала защитить Болгарию от баллистических ракет
Греция пообещала защитить Болгарию от баллистических ракет
Глава министерства обороны Греции Никос Дендиас пообещал защитить Болгарию от баллистической угрозы на фоне эскалации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 06.03.2026
Греция пообещала защитить Болгарию от баллистических ракет
Глава Минобороны Греции пообещал защитить Болгарию от баллистической угрозы