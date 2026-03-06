Рейтинг@Mail.ru
Орнитолог рассказал, какие птицы вернутся в Москву в марте - РИА Новости, 06.03.2026
10:24 06.03.2026
Орнитолог рассказал, какие птицы вернутся в Москву в марте
Орнитолог рассказал, какие птицы вернутся в Москву в марте - РИА Новости, 06.03.2026
Орнитолог рассказал, какие птицы вернутся в Москву в марте
Грачи, скворцы и жаворонки прилетают в московский регион одними из первых после зимовок на юге, их можно наблюдать уже в первой половине марта, рассказал в... РИА Новости, 06.03.2026
общество
москва
https://ria.ru/20260306/ptitsy-2078915334.html
москва
общество, москва
Общество, Москва
Орнитолог рассказал, какие птицы вернутся в Москву в марте

Квартальнов: грачи, скворцы и жаворонки вернутся в Москву в марте

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Скворец
Скворец - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Скворец . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Грачи, скворцы и жаворонки прилетают в московский регион одними из первых после зимовок на юге, их можно наблюдать уже в первой половине марта, рассказал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
Ранее на неделе он рассказал агентству о прилете грачей в Москву в конце февраля, отметив, что в регионе уже появились и другие перелетные птицы - вьюрки.
"Вот из тех птиц, которые именно в Москве и в окрестностях гнездятся, то самые заметные из первых появляются скворцы, которые, как правило, в первой половине марта (прилетают - ред.), и другие птицы, которым, как и скворцам, в первую очередь нужны первые проталины. То есть за грачами появляются скворцы, чибисы, кулики. И довольно рано появляются полевые жаворонки, это тоже март", - рассказал Квартальнов.
По его словам, первые весенние встречи с этими птицами могут произойти рядом с водоемами или полями, где от сырости появляются первые проталины.
Большая синица - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье
Вчера, 08:21
 
ОбществоМосква
 
 
