Орнитолог рассказал, какие птицы вернутся в Москву в марте

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Грачи, скворцы и жаворонки прилетают в московский регион одними из первых после зимовок на юге, их можно наблюдать уже в первой половине марта, рассказал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

"Вот из тех птиц, которые именно в Москве и в окрестностях гнездятся, то самые заметные из первых появляются скворцы, которые, как правило, в первой половине марта (прилетают - ред.), и другие птицы, которым, как и скворцам, в первую очередь нужны первые проталины. То есть за грачами появляются скворцы, чибисы, кулики. И довольно рано появляются полевые жаворонки, это тоже март", - рассказал Квартальнов.