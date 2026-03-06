Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о назначении пяти членов ЦИК
11:28 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/gosduma-2078956103.html
В Госдуму внесли проект о назначении пяти членов ЦИК
В Госдуму внесли проект о назначении пяти членов ЦИК - РИА Новости, 06.03.2026
В Госдуму внесли проект о назначении пяти членов ЦИК
Комитет Госдумы по контролю внес в палату проект постановления о назначении пяти членов Центральной избирательной комиссии, документ доступен в думской... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:28:00+03:00
2026-03-06T11:28:00+03:00
политика
николай левичев
константин мазуревский
госдума рф
цик рф
2026
политика, николай левичев, константин мазуревский, госдума рф, цик рф
Политика, Николай Левичев, Константин Мазуревский, Госдума РФ, ЦИК РФ
В Госдуму внесли проект о назначении пяти членов ЦИК

В Госдуму внесли проект постановления о назначении пяти членов ЦИК

Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю внес в палату проект постановления о назначении пяти членов Центральной избирательной комиссии, документ доступен в думской электронной базе.
Ранее комитет рекомендовал палате назначить пять кандидатур от думских фракций на должность членов Центральной избирательной комиссии и рассмотреть вопрос об их назначении на заседании 11 марта.
На должность членов ЦИК предлагается назначить Алёну Булгакову, Евгения Колюшина, Василину Кулиеву, Николая Левичева и Константина Мазуревского.
Николай Левичев, Константин Мазуревский, Госдума РФ, ЦИК РФ
 
 
