В Госдуму внесли проект о назначении пяти членов ЦИК
В Госдуму внесли проект о назначении пяти членов ЦИК - РИА Новости, 06.03.2026
В Госдуму внесли проект о назначении пяти членов ЦИК
Комитет Госдумы по контролю внес в палату проект постановления о назначении пяти членов Центральной избирательной комиссии, документ доступен в думской... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:28:00+03:00
2026-03-06T11:28:00+03:00
2026-03-06T11:28:00+03:00
политика
николай левичев
константин мазуревский
госдума рф
цик рф
В Госдуму внесли проект о назначении пяти членов ЦИК
В Госдуму внесли проект постановления о назначении пяти членов ЦИК