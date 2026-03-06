Рейтинг@Mail.ru
Соискатель работы не обязан сообщать о ребенке-инвалиде, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.03.2026
03:23 06.03.2026
Соискатель работы не обязан сообщать о ребенке-инвалиде, заявили в Госдуме
Соискатель работы не обязан сообщать о ребенке-инвалиде, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.03.2026
Соискатель работы не обязан сообщать о ребенке-инвалиде, заявили в Госдуме
При приеме на работу россияне имеют полное право не говорить работодателю о ребенке с инвалидностью, а о том, что положены льготы как родителю ребенка-инвалида, РИА Новости, 06.03.2026
общество
россия
екатерина стенякина
госдума рф
россия
общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф
Соискатель работы не обязан сообщать о ребенке-инвалиде, заявили в Госдуме

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. При приеме на работу россияне имеют полное право не говорить работодателю о ребенке с инвалидностью, а о том, что положены льготы как родителю ребенка-инвалида, можно сообщить в отдел кадров уже в рабочем порядке, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"При приеме на работу соискатель имеет полное право не информировать работодателя о наличии у него ребенка с инвалидностью. Трудовой кодекс таких обязательств на граждан не накладывает. О том, что вам положены льготы как родителю ребенка-инвалида - четыре дополнительных выходных в месяц, до 120 дней оплачиваемого больничного в год, возможность отказаться от командировки и сверхурочной работы и так далее, - можно сообщить в отдел кадров уже в рабочем порядке", - сказала Стенякина.
Она отметила, что работодатель должен подбирать себе сотрудника исключительно по его профессиональным компетенциям, и любые дискриминации по полу, возрасту, семейному положению в России запрещены Трудовым кодексом.
"При этом до сих пор на собеседованиях женщинам задают совершенно неуместные вопросы: "А вдруг вы уйдете в декрет?" или "А вы будете брать больничный, чтобы сидеть дома с ребенком?". Да, в целом тенденция меняется, отношение к рождению и воспитанию детей сотрудниками у работодателей становится более адекватным, но с такой неприятной ситуацией при трудоустройстве все еще можно столкнуться. Так что не стоит озвучивать на собеседовании личные сведения, которые могут сыграть против вас и дать работодателю лишний повод для отказа", - добавила депутат.
Причем, по словам Стенякиной, формально маме ребенка-инвалида могут отказать из-за "нехватки опыта" или "недостаточной квалификации", и оспорить такой отказ в суде возможно, но это будет дополнительным стрессом и потерей времени.
"Обращаюсь к мамам детей с инвалидностью: если вы решили выйти на работу, говорите на собеседовании исключительно о своем опыте и профессиональных компетенциях. Ни о какой "нечестности" тут речи не идет: любой человек в нашей стране имеет право на труд, так что прием на работу - это вовсе не "одолжение" со стороны руководства, тем более в условиях дефицита квалифицированных работников на рынке труда", - заключила парламентарий.
ОбществоРоссияЕкатерина СтенякинаГосдума РФ
 
 
