03:18 06.03.2026
Россиян предупредили о штрафах за незаконную установку шлагбаума
Россиян предупредили о штрафах за незаконную установку шлагбаума
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Штраф до 300 тысяч рублей грозит за незаконную установку шлагбаума во дворе, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"За незаконную установку шлагбаума во дворе грозит административная ответственность, например, по статье 12.33 КоАП РФ - за повреждение дороги при установке шлагбаума. Здесь физическим лицам грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам - до 25 тысяч рублей, юридическим лицам - до 300 тысяч рублей. Также выдается предписание на демонтаж, а в случае блокировки проезда спецтехники возможна не только административная, но и уголовная ответственность", - сказал Колунов.
Парламентарий уточнил, что к ответственности также могут привлечь по статье 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка: если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф для физических лиц может составить от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.
