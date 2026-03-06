Рейтинг@Mail.ru
Первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
10:12 06.03.2026
Первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку, пишут СМИ
Первый замминистра МВД РФ Александр Горовой уходит в отставку, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.03.2026
россия, александр горовой, владимир путин, игорь зубов, общество
Первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку, пишут СМИ

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой
Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первый замминистра МВД РФ Александр Горовой уходит в отставку, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой покинет свой пост", - говорится в публикации.
Отмечается, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин может подписать соответствующий указ. В качестве врио первого замминистра 65-летнего Горового может сменить статс-секретарь – замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
"Будет ли он в дальнейшем утвержден на этом посту, источники не сообщили", - подчеркнули в публикации.
Горовой был назначен первым заместителем министра внутренних дел указом президента РФ в июне 2011 года, через два года ему присвоили звание "генерал-полковник полиции".
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Песков объяснил, почему Сергей Иванов ушел в отставку
4 февраля, 18:12
 
