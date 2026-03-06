https://ria.ru/20260306/gorovoy-2078933322.html
Первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку, пишут СМИ
Первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку, пишут СМИ
Первый замминистра МВД РФ Александр Горовой уходит в отставку, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:12:00+03:00
2026-03-06T10:12:00+03:00
2026-03-06T10:12:00+03:00
россия
александр горовой
владимир путин
игорь зубов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933811480_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_7e624a50983d4762689352e3f993f0ea.jpg
https://ria.ru/20260204/ivanov-2072286717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933811480_0:0:2712:2033_1920x0_80_0_0_612de2bfe5be4e2c3b2162abcf57c803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр горовой, владимир путин, игорь зубов, общество
Россия, Александр Горовой, Владимир Путин, Игорь Зубов, Общество
Первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку, пишут СМИ
"Ведомости": первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку