Французский авианосец "Шарль де Голль" направляется в Средиземное море

ПАРИЖ, 5 мар – РИА Новости. Французский авианосец "Шарль де Голль", передислоцированный из Балтийского моря после эскалации на Ближнем Востоке, прибудет в Средиземноморье в субботу, заявила глава французского минобороны Катрин Вотрен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что распорядился перенаправить авианосец "Шарль де Голль" вместе с авианосной группой в Средиземное море.
"Для того, чтобы достичь Средиземноморья, нужно пройти через Гибралтарский пролив. Авианосец пройдет через Гибралтар завтра вечером или в ночь на субботу. Так что на выходных, если быть точными, в начале выходных, в субботу авианосец будет в Средиземном море", - сказала Вотрен в интервью телеканалу France 2.
Министр напомнила, что на таком корабле могут размещаться 30 истребителей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.