Французский авианосец "Шарль де Голль" направляется в Средиземное море

ПАРИЖ, 5 мар – РИА Новости. Французский авианосец "Шарль де Голль", передислоцированный из Балтийского моря после эскалации на Ближнем Востоке, прибудет в Средиземноморье в субботу, заявила глава французского минобороны Катрин Вотрен.