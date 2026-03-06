https://ria.ru/20260306/germanija-2079132394.html
В ФРГ школьника обвинили в оскорблении Мерца, сообщил Bild
В ФРГ школьника обвинили в оскорблении Мерца, сообщил Bild - РИА Новости, 06.03.2026
В ФРГ школьника обвинили в оскорблении Мерца, сообщил Bild
Берлинская полиция проводит расследование в отношении школьника, который во время демонстрации учеников против обязательной военной службы в Германии поднял... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:24:00+03:00
2026-03-06T21:24:00+03:00
2026-03-06T21:24:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836875401_0:0:2870:1615_1920x0_80_0_0_e3012eec09591ddd3e33f51a8cd577e1.jpg
https://ria.ru/20260224/germaniya-2076500675.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836875401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15d0cf5a9df0d28aa33bcc4319aca7a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, фридрих мерц, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Bild
В ФРГ школьника обвинили в оскорблении Мерца, сообщил Bild
Bild: в ФРГ школьника обвинили в оскорблении Мерца
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости.
Берлинская полиция проводит расследование в отношении школьника, который во время демонстрации учеников против обязательной военной службы в Германии поднял плакат с вульгарным призывом в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сообщает газета Bild
со ссылкой на представителя полиции.
В четверг в разных городах Германии
прошли демонстрации школьников против нового закона о военной службе в ФРГ. Для участия в акциях зарегистрировались около 50 тысяч человек. В ходе шествий на транспарантах и плакатах, в частности, можно было увидеть такие надписи: "Фридриха Мерца
- на фронт" и "Умной голове стальной шлем не идет".
"Полицейские изъяли плакат и начали расследование. Обвинение звучит как клевета и оскорбление в адрес политических деятелей", - говорится в материале.
Выражение, которое использовал немецкий школьник в адрес Мерца, считается в Германии как минимум вульгарным.
Ранее прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование в отношении пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором тот назвал Мерца Пиноккио. Правоохранители пояснили, что называть так главу немецкого кабмина допустимо.
Газета Welt am Sonntag ранее сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете. Издание тогда назвало канцлера ФРГ "самым чувствительным политиком в истории федеративной республики".