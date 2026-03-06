В ФРГ школьника обвинили в оскорблении Мерца, сообщил Bild

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Берлинская полиция проводит расследование в отношении школьника, который во время демонстрации учеников против обязательной военной службы в Германии поднял плакат с вульгарным призывом в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сообщает газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

В четверг в разных городах Германии прошли демонстрации школьников против нового закона о военной службе в ФРГ. Для участия в акциях зарегистрировались около 50 тысяч человек. В ходе шествий на транспарантах и плакатах, в частности, можно было увидеть такие надписи: " Фридриха Мерца - на фронт" и "Умной голове стальной шлем не идет".

"Полицейские изъяли плакат и начали расследование. Обвинение звучит как клевета и оскорбление в адрес политических деятелей", - говорится в материале.

Выражение, которое использовал немецкий школьник в адрес Мерца, считается в Германии как минимум вульгарным.

Ранее прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование в отношении пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором тот назвал Мерца Пиноккио. Правоохранители пояснили, что называть так главу немецкого кабмина допустимо.