Глава МИД Германии заявил, что не видит прямой угрозы для НАТО из-за Ирана
Глава МИД Германии заявил, что не видит прямой угрозы для НАТО из-за Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Глава МИД Германии заявил, что не видит прямой угрозы для НАТО из-за Ирана
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не видит непосредственной угрозы для стран НАТО в свете конфликта вокруг Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
