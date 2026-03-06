Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии заявил, что не видит прямой угрозы для НАТО из-за Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
17:05 06.03.2026
Глава МИД Германии заявил, что не видит прямой угрозы для НАТО из-за Ирана
Глава МИД Германии заявил, что не видит прямой угрозы для НАТО из-за Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Глава МИД Германии заявил, что не видит прямой угрозы для НАТО из-за Ирана
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не видит непосредственной угрозы для стран НАТО в свете конфликта вокруг Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
германия
иран
ближний восток
нато
германия
иран
ближний восток
в мире, германия, иран, ближний восток, нато
В мире, Германия, Иран, Ближний Восток, НАТО
Глава МИД Германии заявил, что не видит прямой угрозы для НАТО из-за Ирана

Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что не видит угрозы для НАТО из-за Ирана

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не видит непосредственной угрозы для стран НАТО в свете конфликта вокруг Ирана.
"Общая ситуация сейчас не дает повода для алармизма. НАТО всегда начеку и всегда готова к обороне. Но я не вижу для нас непосредственной угрозы", - заявил Вадефуль в связи с ситуацией на Ближнем Востоке во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Томом Берендсеном.
Медведев заявил, что у НАТО "поехала крыша" из-за Ирана
5 марта, 15:13
Медведев заявил, что у НАТО "поехала крыша" из-за Ирана
5 марта, 15:13
Трансляция велась в YouTube-канале МИД ФРГ.
Вадефуль также подчеркнул, что и в нынешней ситуации Германия ставит своим приоритетом поддержку Украины.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Лавров заявил о втягивании НАТО в войну против Ирана
5 марта, 11:28
Лавров заявил о втягивании НАТО в войну против Ирана
5 марта, 11:28
 
В миреГерманияИранБлижний ВостокНАТО
 
 
