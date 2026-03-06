Рейтинг@Mail.ru
В немецкой армии участились случаи использования нацистских символов
05:54 06.03.2026
В немецкой армии участились случаи использования нацистских символов
В немецкой армии участились случаи использования нацистских символов
В немецкой армии участились случаи использования нацистских символов

Солдаты бундесвера. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мар - РИА-Новости. Сотни новых случаев экстремизма зафиксированы в вооруженных силах Германии, среди немецких военнослужащих распространены симпатии к нацистскому прошлому, включая использование запрещенной символики и героизацию вермахта, выяснило РИА Новости на основе данных бундесвера.
"Уполномоченный по делам вооруженных сил Германии зарегистрировал в 2025 году в общей сложности 304 случая, подлежащих обязательной отчетности, в области экстремизма. Из них 275 случаев были отнесены к категории экстремистского поведения, разжигания национальной розни и нарушения свободного демократического строя", - говорится в отчете уполномоченного по делам вооруженных сил Германии.
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Потеряли дар речи". Германия срывает военный план Запада
23 января, 08:00
По сравнению с предыдущими годами таких случаев стало существенно больше, следует из документа.
Среди немецких солдат, в частности распространены симпатии к нацистскому прошлому, свидетельствуют изученные РИА Новости данные. Так, в бундесвере регулярно фиксируют факты использования военными нацистских приветствий и запрещенной символики, например, татуировок с рунами.
Также сообщается о героизации вермахта и идеализации нацистского прошлого Германии в представлениях солдат. В отчете описывается один из случаев, когда немецкий военный решил публично поставить под сомнение военные преступления вермахта.
Другая военнослужащая женского пола "неоднократно ставила под сомнение исторически подтвержденные факты о Второй мировой войне и Холокосте, заявляя при этом, что немецкая история преподается (в учебных заведениях - ред.) неверно", говорится в отчете. Еще один военнослужащий, проходивший офицерскую подготовку в военном университете, устроил провокацию в аудитории, подключив во время лекции свой служебный ноутбук к проектору. На нем высветилось изображение солдат вермахта на восточном фронте Второй мировой войны.
Сообщается, что бундесвер инициирует разбирательства по таким случаям, но они не всегда заканчиваются увольнением военных из рядов вооруженных сил.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Писториуса потряс скандал в бундесвере
30 декабря 2025, 16:16
 
В мире, Германия, Берлин (город)
 
 
