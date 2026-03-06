В немецкой армии участились случаи использования нацистских символов

БЕРЛИН, 6 мар - РИА-Новости. Сотни новых случаев экстремизма зафиксированы в вооруженных силах Германии, среди немецких военнослужащих распространены симпатии к нацистскому прошлому, включая использование запрещенной символики и героизацию вермахта, выяснило РИА Новости на основе данных бундесвера.
"Уполномоченный по делам вооруженных сил Германии зарегистрировал в 2025 году в общей сложности 304 случая, подлежащих обязательной отчетности, в области экстремизма. Из них 275 случаев были отнесены к категории экстремистского поведения, разжигания национальной розни и нарушения свободного демократического строя", - говорится в отчете уполномоченного по делам вооруженных сил Германии.
По сравнению с предыдущими годами таких случаев стало существенно больше, следует из документа.
Среди немецких солдат, в частности распространены симпатии к нацистскому прошлому, свидетельствуют изученные РИА Новости данные. Так, в бундесвере регулярно фиксируют факты использования военными нацистских приветствий и запрещенной символики, например, татуировок с рунами.
Также сообщается о героизации вермахта и идеализации нацистского прошлого Германии в представлениях солдат. В отчете описывается один из случаев, когда немецкий военный решил публично поставить под сомнение военные преступления вермахта.
Другая военнослужащая женского пола "неоднократно ставила под сомнение исторически подтвержденные факты о Второй мировой войне и Холокосте, заявляя при этом, что немецкая история преподается (в учебных заведениях - ред.) неверно", говорится в отчете. Еще один военнослужащий, проходивший офицерскую подготовку в военном университете, устроил провокацию в аудитории, подключив во время лекции свой служебный ноутбук к проектору. На нем высветилось изображение солдат вермахта на восточном фронте Второй мировой войны.
Сообщается, что бундесвер инициирует разбирательства по таким случаям, но они не всегда заканчиваются увольнением военных из рядов вооруженных сил.
