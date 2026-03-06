Рейтинг@Mail.ru
03:08 06.03.2026 (обновлено: 03:09 06.03.2026)
Немцы потребовали смену власти из-за цен на бензин после атак на Иран
Немцы потребовали смену власти из-за цен на бензин после атак на Иран
Цены на бензин и дизель резко подскочили в Германии на фоне эскалации на Ближнем Востоке, многие немецкие пользователи соцсетей отреагировали на это... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
германия
иран
сша
в мире, германия, иран, сша
В мире, Германия, Иран, США

Немцы потребовали смену власти из-за цен на бензин после атак на Иран

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Цены на бензин и дизель резко подскочили в Германии на фоне эскалации на Ближнем Востоке, многие немецкие пользователи соцсетей отреагировали на это требованиями сместить правительство ФРГ и отдавать свои голоса партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на всех грядущих выборах, выяснило РИА Новости.
Ранее РИА Новости выяснило на основе открытых данных, что к четвергу цены на топливо по всей Германии выросли до двух евро и более за литр бензина E5 или E10, тогда как в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро. Самой дорогой заправкой в Германии по состоянию на среду являлась ARAL близ города Пассау, где литр бензина Super стоил 2,509 евро, а дизель и Super E10 - 2,449 евро.
Свое недовольство немцы, которые за последние дни вынуждены были запасаться топливом впрок, выстаивая длинные очереди на АЗС, выразили в соцсетях.
"Люди, вы уже видели цены на бензин? Нас просто безбожно обдирают! Баки на заправках были заполнены по старым ценам, а водители уже сейчас должны платить по завышенным", - возмущается один из пользователей в группе баварской общины Эргольдсбах в Facebook*.
"Мы платим за весь мир - даже на заправке. Конечно же это обман. Но в следующее воскресенье день выборов, и тогда стоит поставить крестик в правильном месте", - ответил другой житель ФРГ, имея в виду предстоящие в Баварии выборы в районные, городские и общинные советы.
Одна из комментаторов выразила мнение, что власти ФРГ также активно наживаются на ситуации, ожидая больше налоговых поступлений. По мнению женщины, кабмин страны и вовсе сам спровоцировал рост цен на бензин и дизель.
«
"За что проголосовали, то и получили. Будьте умными, голосуйте за синих - разумная политика возможна только с АдГ ("Альтернативой для Германии" - ред.) - они за нас и за нашу страну", - призывает она.
Такую позицию разделил и другой пользователь.
«
"Давно пора сменить правительство. И будем надеяться, что старое с позором выгонят из страны!" - написал он.
Некоторые другие комментаторы сравнивают цены в ФРГ с ценами в соседних странах и не могут понять, почему в Германии они выше.
В качестве положительного примера, среди прочих, приводится Люксембург, где стоимость топлива определяет государство.
"А что же с Германией не так?", - задается вопросом John Slavino.
Ему вторит другой житель страны, который недавно проезжал через Чехию и заметил там более низкие цены на топливо, нежели в Германии.
В среду партия АдГ в соцсети X потребовала у правительства немедленной отмены так называемых климатических сборов при использовании технологий с "углеродным следом", чтобы облегчить положение граждан страны, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо.
Между тем министр экономики Катарина Райхе заявила в среду, что кабмин ФРГ не планирует регулировать цены для разгрузки автолюбителей. В то же время ранее издание Bild со ссылкой на министерство экономики сообщило, что правительство во вторник созвало кризисный штаб по энергетике из-за роста цен на энергоносители.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
