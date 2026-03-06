Немцы потребовали смену власти из-за цен на бензин после атак на Иран

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Цены на бензин и дизель резко подскочили в Германии на фоне эскалации на Ближнем Востоке, многие немецкие пользователи соцсетей отреагировали на это требованиями сместить правительство ФРГ и отдавать свои голоса партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на всех грядущих выборах, выяснило РИА Новости.

Ранее РИА Новости выяснило на основе открытых данных, что к четвергу цены на топливо по всей Германии выросли до двух евро и более за литр бензина E5 или E10, тогда как в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро. Самой дорогой заправкой в Германии по состоянию на среду являлась ARAL близ города Пассау, где литр бензина Super стоил 2,509 евро, а дизель и Super E10 - 2,449 евро.

Свое недовольство немцы, которые за последние дни вынуждены были запасаться топливом впрок, выстаивая длинные очереди на АЗС, выразили в соцсетях.

"Люди, вы уже видели цены на бензин? Нас просто безбожно обдирают! Баки на заправках были заполнены по старым ценам, а водители уже сейчас должны платить по завышенным", - возмущается один из пользователей в группе баварской общины Эргольдсбах в Facebook*.

"Мы платим за весь мир - даже на заправке. Конечно же это обман. Но в следующее воскресенье день выборов, и тогда стоит поставить крестик в правильном месте", - ответил другой житель ФРГ, имея в виду предстоящие в Баварии выборы в районные, городские и общинные советы.

Одна из комментаторов выразила мнение, что власти ФРГ также активно наживаются на ситуации, ожидая больше налоговых поступлений. По мнению женщины, кабмин страны и вовсе сам спровоцировал рост цен на бензин и дизель.

« "За что проголосовали, то и получили. Будьте умными, голосуйте за синих - разумная политика возможна только с АдГ ("Альтернативой для Германии" - ред.) - они за нас и за нашу страну", - призывает она.

Такую позицию разделил и другой пользователь.

« "Давно пора сменить правительство. И будем надеяться, что старое с позором выгонят из страны!" - написал он.

Некоторые другие комментаторы сравнивают цены в ФРГ с ценами в соседних странах и не могут понять, почему в Германии они выше.

В качестве положительного примера, среди прочих, приводится Люксембург , где стоимость топлива определяет государство.

"А что же с Германией не так?", - задается вопросом John Slavino.

Ему вторит другой житель страны, который недавно проезжал через Чехию и заметил там более низкие цены на топливо, нежели в Германии.

В среду партия АдГ в соцсети X потребовала у правительства немедленной отмены так называемых климатических сборов при использовании технологий с "углеродным следом", чтобы облегчить положение граждан страны, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо.

Между тем министр экономики Катарина Райхе заявила в среду, что кабмин ФРГ не планирует регулировать цены для разгрузки автолюбителей. В то же время ранее издание Bild со ссылкой на министерство экономики сообщило, что правительство во вторник созвало кризисный штаб по энергетике из-за роста цен на энергоносители.