В Германии призвали к переговорам с Россией о поставках энергоносителей

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала власти Германии вступить в переговоры с Россией о возобновлении поставок энергоносителей.
Призыв Вайдель прозвучал на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста в Германии цен на бензин и дизель, которые на некоторых заправках перевалили уже за отметку в два евро, тогда как еще в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро.
"Мы должны вернуться к энергетическому миксу из атомной энергии, а также природного газа и нефти, и покупать их там, где это выгоднее всего, а именно в России. И мы должны вступить в переговоры с русскими", - заявила Вайдель, выступая на предвыборном мероприятии в Ротвайле.
Она подчеркнула, что АдГ уже давно выступает за отмену санкций против России.
"Особенно в нынешней ситуации зависимость (Германии - ред.) от СПГ из США и стран Персидского залива является фатальной", - указала Вайдель.
Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила в среду, что кабмин ФРГ не планирует регулировать цены на дизель и бензин. В то же время ранее издание Bild со ссылкой на министерство экономики сообщало, что правительство во вторник созвало кризисный штаб по энергетике из-за роста цен на энергоносители.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.