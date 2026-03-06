Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали к переговорам с Россией о поставках энергоносителей
02:45 06.03.2026
В Германии призвали к переговорам с Россией о поставках энергоносителей
В Германии призвали к переговорам с Россией о поставках энергоносителей
В Германии призвали к переговорам с Россией о поставках энергоносителей

Вайдель призвала возобновить энергопоставки из России из-за скачка цен на бензин

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала власти Германии вступить в переговоры с Россией о возобновлении поставок энергоносителей.
Призыв Вайдель прозвучал на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста в Германии цен на бензин и дизель, которые на некоторых заправках перевалили уже за отметку в два евро, тогда как еще в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Германии неожиданно высказались о России
21 февраля, 03:23
"Мы должны вернуться к энергетическому миксу из атомной энергии, а также природного газа и нефти, и покупать их там, где это выгоднее всего, а именно в России. И мы должны вступить в переговоры с русскими", - заявила Вайдель, выступая на предвыборном мероприятии в Ротвайле.
Она подчеркнула, что АдГ уже давно выступает за отмену санкций против России.
"Особенно в нынешней ситуации зависимость (Германии - ред.) от СПГ из США и стран Персидского залива является фатальной", - указала Вайдель.
Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила в среду, что кабмин ФРГ не планирует регулировать цены на дизель и бензин. В то же время ранее издание Bild со ссылкой на министерство экономики сообщало, что правительство во вторник созвало кризисный штаб по энергетике из-за роста цен на энергоносители.
Современный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Германия нуждается в России, заявил Дмитриев
17 февраля, 02:47
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США подорвали свои же нефтяные санкции против России, заявил Пушков
02:03
 
В миреГерманияРоссияСШААлиса ВайдельBild
 
 
