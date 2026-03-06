В Германии призвали к переговорам с Россией о поставках энергоносителей

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала власти Германии вступить в переговоры с Россией о возобновлении поставок энергоносителей.

Она подчеркнула, что АдГ уже давно выступает за отмену санкций против России.