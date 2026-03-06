Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили вносить данные о беременных только с письменного согласия - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/gd-2079149292.html
В ГД предложили вносить данные о беременных только с письменного согласия
В ГД предложили вносить данные о беременных только с письменного согласия - РИА Новости, 06.03.2026
В ГД предложили вносить данные о беременных только с письменного согласия
Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила вносить в регистр о беременных данные только при наличии добровольного письменного согласия, предусмотрев также право... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:34:00+03:00
2026-03-06T23:34:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763535996_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_b08f91bbad328dac66cb69c2a8a3b612.jpg
https://ria.ru/20251119/gosduma-2055884849.html
https://ria.ru/20260114/gosduma-2067705905.html
https://ria.ru/20260219/posobie-2075613327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763535996_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_2242b4c0817d00b8075b1caa0a0a46b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД предложили вносить данные о беременных только с письменного согласия

В ГД предложили вносить данные в регистр о беременных с письменного согласия

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила вносить в регистр о беременных данные только при наличии добровольного письменного согласия, предусмотрев также право женщины в любой момент отказаться от включения в него с последующим удалением всех персональных данных.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме предложили ввести сертификат поддержки беременных
19 ноября 2025, 02:50
Как отмечается в письме, поводом для обращения стала массовая обеспокоенность граждан в связи с введением регистра данных о женщинах со сложной беременностью, критическими состояниями и исходами родов, включая данные о здоровье новорожденных. Как отмечает парламентарий, несмотря на официальные заявления Минздрава РФ о том, что регистр создается для повышения качества медпомощи, в обществе инициатива воспринимается "как инструмент тотального контроля за репродуктивным выбором и вторжение в личную жизнь семьи".
"Обращаюсь к вам, уважаемая Татьяна Алексеевна, с убедительной просьбой принять личное участие в урегулировании сложившейся кризисной ситуации и дать следующие поручения: предусмотреть исключительное право беременной женщины на дачу письменного добровольного согласия на включение в данный регистр либо отказ от включения в любой момент с последующим удалением всех персональных данных", - сказано в документе.
Филатова также просит инициировать проведение расширенных публичных слушаний с участием разработчиков данного регистра, независимых экспертов в области защиты данных, медицинских юристов, психологов и представителей женских и родительских сообществ. Она отметила, что изначально данная инициатива прошла формальную процедуру обсуждения на узкоспециализированном портале, о котором большинство граждан даже не подозревает.
"Обеспечить прозрачность сбора и использования данных, предоставить исчерпывающие разъяснения о гарантиях конфиденциальности. Поручить Минздраву РФ совместно с Минцифры РФ подготовить и опубликовать для всеобщего сведения детальный регламент, который определит исчерпывающий перечень субъектов, имеющих доступ к данным регистра (с указанием уровней доступа); правовые и технические меры защиты информации от утечек и неправомерного использования; порядок и сроки хранения данных, а также механизм их удаления или обезличивания", - сказано в обращении.
Врач проводит УЗИ-диагностику беременной женщине - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам
14 января, 02:23
Кроме того, депутат предлагает закрепить запрет на немедицинское использование данных из регистра для каких-либо целей, не связанных с оказанием медицинской помощи и ведением статистики. По ее мнению, необходимо обеспечить гарантии того, что эти данные не будут передаваться работодателям, в органы опеки, правоохранительные органы или иные структуры без добровольного информированного согласия самой женщины, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральным законом, в том числе с перечислением этих исключений.
"Внести в порядок ведения регистра механизмы защиты от психологического давления. Факт включения женщины в регистр в связи с осложнениями беременности не может служить основанием для отказа на нее какого-либо давления с целью сохранения или прерывания беременности", - добавляется в документе.
Парламентарий резюмировала, что только решительные и открытые шаги со стороны государства смогут развеять "мрачные ожидания" общества, предотвратить рост социального напряжения и превратить благое намерение по сбору статистики в реальный инструмент помощи, а не контроля.
В России с 1 марта начали действовать правила ведения единого федерального регистра данных о беременных, объединяющего сведения о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных.
Беременность - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток
19 февраля, 20:55
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала