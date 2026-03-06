В ГД предложили вносить данные о беременных только с письменного согласия

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила вносить в регистр о беременных данные только при наличии добровольного письменного согласия, предусмотрев также право женщины в любой момент отказаться от включения в него с последующим удалением всех персональных данных.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается в письме, поводом для обращения стала массовая обеспокоенность граждан в связи с введением регистра данных о женщинах со сложной беременностью, критическими состояниями и исходами родов, включая данные о здоровье новорожденных. Как отмечает парламентарий, несмотря на официальные заявления Минздрава РФ о том, что регистр создается для повышения качества медпомощи, в обществе инициатива воспринимается "как инструмент тотального контроля за репродуктивным выбором и вторжение в личную жизнь семьи".

"Обращаюсь к вам, уважаемая Татьяна Алексеевна, с убедительной просьбой принять личное участие в урегулировании сложившейся кризисной ситуации и дать следующие поручения: предусмотреть исключительное право беременной женщины на дачу письменного добровольного согласия на включение в данный регистр либо отказ от включения в любой момент с последующим удалением всех персональных данных", - сказано в документе.

Филатова также просит инициировать проведение расширенных публичных слушаний с участием разработчиков данного регистра, независимых экспертов в области защиты данных, медицинских юристов, психологов и представителей женских и родительских сообществ. Она отметила, что изначально данная инициатива прошла формальную процедуру обсуждения на узкоспециализированном портале, о котором большинство граждан даже не подозревает.

"Обеспечить прозрачность сбора и использования данных, предоставить исчерпывающие разъяснения о гарантиях конфиденциальности. Поручить Минздраву РФ совместно с Минцифры РФ подготовить и опубликовать для всеобщего сведения детальный регламент, который определит исчерпывающий перечень субъектов, имеющих доступ к данным регистра (с указанием уровней доступа); правовые и технические меры защиты информации от утечек и неправомерного использования; порядок и сроки хранения данных, а также механизм их удаления или обезличивания", - сказано в обращении.

Кроме того, депутат предлагает закрепить запрет на немедицинское использование данных из регистра для каких-либо целей, не связанных с оказанием медицинской помощи и ведением статистики. По ее мнению, необходимо обеспечить гарантии того, что эти данные не будут передаваться работодателям, в органы опеки, правоохранительные органы или иные структуры без добровольного информированного согласия самой женщины, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральным законом, в том числе с перечислением этих исключений.

"Внести в порядок ведения регистра механизмы защиты от психологического давления. Факт включения женщины в регистр в связи с осложнениями беременности не может служить основанием для отказа на нее какого-либо давления с целью сохранения или прерывания беременности", - добавляется в документе.

Парламентарий резюмировала, что только решительные и открытые шаги со стороны государства смогут развеять "мрачные ожидания" общества, предотвратить рост социального напряжения и превратить благое намерение по сбору статистики в реальный инструмент помощи, а не контроля.