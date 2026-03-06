https://ria.ru/20260306/gaz-2079110565.html
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак - РИА Новости, 06.03.2026
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак
Российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T19:17:00+03:00
экономика
европа
индия
таиланд
александр новак
евросоюз
в мире
россия
европа
индия
таиланд
россия
2026
Новости
ru-RU
Экономика, Европа, Индия, Таиланд, Александр Новак, Евросоюз, В мире, Россия
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак
Новак: Россия рассматривает переориентацию части поставок газа из Европы в АТР