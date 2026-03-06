Рейтинг@Mail.ru
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/gaz-2079110565.html
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак - РИА Новости, 06.03.2026
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак
Российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T19:17:00+03:00
2026-03-06T19:17:00+03:00
экономика
европа
индия
таиланд
александр новак
евросоюз
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789208_141:416:2588:1793_1920x0_80_0_0_2a40aba4350827e13c52ceaeea9c3113.jpg
https://ria.ru/20260306/novak-2079108709.html
европа
индия
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789208_476:421:2506:1943_1920x0_80_0_0_5d9208e086c9b241ddce0ade2e42aad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, индия, таиланд, александр новак, евросоюз, в мире, россия
Экономика, Европа, Индия, Таиланд, Александр Новак, Евросоюз, В мире, Россия
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак

Новак: Россия рассматривает переориентацию части поставок газа из Европы в АТР

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе это Индия, Таиланд, Филиппины, КНР", – сказал он журналистам.
Совет ЕС в январе 2026 года утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россия переориентирует поставки газа в ЕС на другие рынки
Вчера, 19:07
 
ЭкономикаЕвропаИндияТаиландАлександр НовакЕвросоюзВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала