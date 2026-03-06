Рейтинг@Mail.ru
Энергетик спрогнозировал цену на газ на фоне ударов по Ирану - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 06.03.2026 (обновлено: 14:45 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/gaz-2079025580.html
Энергетик спрогнозировал цену на газ на фоне ударов по Ирану
Энергетик спрогнозировал цену на газ на фоне ударов по Ирану - РИА Новости, 06.03.2026
Энергетик спрогнозировал цену на газ на фоне ударов по Ирану
Цена на газ может подняться до 1500 долларов за тысячу кубометров на фоне ситуации вокруг Ирана, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:43:00+03:00
2026-03-06T14:45:00+03:00
экономика
ормузский пролив
игорь юшков
военная операция сша и израиля против ирана
иран
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802955344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4382583b58b753c256ff05e9caf2d66d.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078587597.html
https://ria.ru/20260305/iran-2078686592.html
ормузский пролив
иран
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802955344_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_45f0c11aa9a5942503fd6f3240c58821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ормузский пролив, игорь юшков, военная операция сша и израиля против ирана, иран, европа
Экономика, Ормузский пролив, Игорь Юшков, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Европа
Энергетик спрогнозировал цену на газ на фоне ударов по Ирану

Игорь Юшков: стоимость газа может достичь $1500 за тысячу кубометров

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Цена на газ может подняться до 1500 долларов за тысячу кубометров на фоне ситуации вокруг Ирана, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
"С газом вполне и 1000 долларов, и 1500 долларов за тысячу "кубов" может быть. Мы видели эти цены и в 2021, и в 2022, и в 2023 годах. Ничего фантастического нет. Чем дольше будет перекрыт Ормузский пролив, тем больше будет дефицит газа. Если на отдельных СПГ-заводах произойдут какие-нибудь аварии или морозы в Европе, это способно создать идеальный шторм на европейском газовом рынке, а за ним потянется и азиатский", - такое мнение экономист высказал в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин рассказал, с чем связан взлет цен на газ на европейском рынке
4 марта, 20:40
По словам Юшкова, потепление станет сдерживающим фактором для повышения цен на газ, так как с приходом весны спрос на сырье уменьшается, так как потребность в сырье для отопления снижается, особенно в европейских странах.
Цены на газ в Европе резко выросли на текущей неделе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, в частности и после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД
5 марта, 11:32
 
ЭкономикаОрмузский проливИгорь ЮшковВоенная операция США и Израиля против ИранаИранЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала