Рейтинг@Mail.ru
Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ganchev-2078900687.html
Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев
Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев - РИА Новости, 06.03.2026
Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев
Многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах в период боевых действий, когда населенные пункты были под контролем ВСУ, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T04:21:00+03:00
2026-03-06T04:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
волчанск
виталий ганчев
владимир путин
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_56c028ea7f7f4802688925c117e92823.jpg
https://ria.ru/20260305/ukraina-2078632679.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2686404bc7e58d67bd1e94b16deb51e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, волчанск, виталий ганчев, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Волчанск, Виталий Ганчев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев

Ганчев: многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виталий Ганчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах в период боевых действий, когда населенные пункты были под контролем ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Самые, так скажем, жаркие точки на харьковской земле – это сегодня Волчанск и Купянск. Многие люди там более трех лет провели в подвалах", - сказал Ганчев.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Преступления ВСУ в Харьковской области происходят каждый час, заявил Ганчев
Вчера, 04:13
Он напомнил, что на сегодняшний день под контролем российской администрации уже находятся десятки населенные пунктов в Харьковской области, где оказывается помощь населению.
Двадцать первого ноября 2025 года Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий был освобожден город Купянск. Первого декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклад об освобождении Волчанска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВолчанскВиталий ГанчевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала