ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах в период боевых действий, когда населенные пункты были под контролем ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Самые, так скажем, жаркие точки на харьковской земле – это сегодня Волчанск и Купянск. Многие люди там более трех лет провели в подвалах", - сказал Ганчев.
Он напомнил, что на сегодняшний день под контролем российской администрации уже находятся десятки населенные пунктов в Харьковской области, где оказывается помощь населению.
Двадцать первого ноября 2025 года Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий был освобожден город Купянск. Первого декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклад об освобождении Волчанска.
22 июня 2022, 17:18