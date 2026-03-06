Жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах, заявил Ганчев

ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Многие жители Купянска и Волчанска три года провели в подвалах в период боевых действий, когда населенные пункты были под контролем ВСУ, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.