ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Задержана 18-летняя жительница ДНР, передавшая разведке Украины данные о российских военных и молодежных организациях, заведено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
Восемнадцатилетняя жительница Волновахи через Telegram передавала представителям минобороны Украины информацию о расположении российских военных, административных зданий и местных жителях для вовлечения их в незаконную деятельность.
"Следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена)", - добавили в ведомстве.
Ведомство напомнило, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.
