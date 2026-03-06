Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 06.03.2026 (обновлено: 10:30 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/fsb-2078928981.html
ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке
ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 06.03.2026
ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке
Задержана 18-летняя жительница ДНР, передавшая разведке Украины данные о российских военных и молодежных организациях, заведено дело о госизмене, сообщили РИА... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:49:00+03:00
2026-03-06T10:30:00+03:00
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
фсб
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078937310_0:0:1261:709_1920x0_80_0_0_da6154e218af4d9a7800d0ae3ec9b001.jpg
https://ria.ru/20260303/ekspert-2078154200.html
https://ria.ru/20260303/fsb-2078144136.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078937310_30:0:975:709_1920x0_80_0_0_575510738532b9356e3caf1d571b0672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, фсб, украина
Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, ФСБ, Украина
ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке

ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке

© РИА новостиЗадержание жительницы ДНР за передачу данных украинской разведке. Кадр видео
Задержание жительницы ДНР за передачу данных украинской разведке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА новости
Задержание жительницы ДНР за передачу данных украинской разведке. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Задержана 18-летняя жительница ДНР, передавшая разведке Украины данные о российских военных и молодежных организациях, заведено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
Эксперт об устранении завербованных агентов спецслужб Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ФСБ: погибший на Урале диверсант был на связи с кураторами вплоть до смерти
3 марта, 12:29
Восемнадцатилетняя жительница Волновахи через Telegram передавала представителям минобороны Украины информацию о расположении российских военных, административных зданий и местных жителях для вовлечения их в незаконную деятельность.
"Следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена)", - добавили в ведомстве.
Ведомство напомнило, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Ветеран ФСБ рассказал о предотвращении терактов в России
3 марта, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияФСБУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала