ФСБ рассекретила материалы о сотрудницах контрразведки "Смерш"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщины, служившие в подразделениях советской военной контрразведки "Смерш" в годы Великой Отечественной войны, участвовали в поиске и задержании гитлеровских шпионов и диверсантов, забрасывавшихся в тыл Красной армии, о некоторых из них рассказывается в рассекреченных архивных Женщины, служившие в подразделениях советской военной контрразведки "Смерш" в годы Великой Отечественной войны, участвовали в поиске и задержании гитлеровских шпионов и диверсантов, забрасывавшихся в тыл Красной армии, о некоторых из них рассказывается в рассекреченных архивных материалах , опубликованных ФСБ России в преддверии Международного женского дня 8 марта.

ФСБ опубликовала материалы о сотрудницах военной контрразведки, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

"На фронтах Великой Отечественной войны плечом к плечу с мужчинами сражалось почти полмиллиона женщин, которые внесли значительный вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Около трех тысяч из них проходили службу в военной контрразведке", - отмечается в сообщении ФСБ.

В основном эти сотрудницы относились к административно-техническому составу, занимая такие должности, как делопроизводитель, секретарь-шифровальщик, машинист, переводчик и контролер военной цензуры. "При необходимости военнослужащие-женщины из административно-технического состава переводились на оперативную работу, где им приходилось решать задачи по контрразведывательному обеспечению частей и подразделений Красной армии. Вместе с войсками они стойко переносили все тяготы и лишения военной службы, принимали непосредственное участие в боевых действиях", - отмечается в сообщении.

Как правило, в их оперативном обеспечении находились части, преимущественно укомплектованные военнослужащими-женщинами: подразделения связи и противовоздушной обороны, женские авиационные полки, медсанбаты и госпитали.

"Неоценима роль женщин, проходивших службу в оперативно-поисковых подразделениях органов военной контрразведки. Они участвовали в разработке и задержании опасных преступников, в том числе заброшенных в советский тыл гитлеровских шпионов и диверсантов", - подчеркивает ФСБ.

По данным российской спецслужбы, на 1 января 1944 года на оперативных должностях в советской военной контрразведке трудились более 450 женщин, из них 43 были старшими оперуполномоченными, 170 - оперуполномоченными и 237 – помощниками оперуполномоченного. Десять военнослужащих-женщин занимали руководящие должности в Центральном аппарате Главного управления контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР, в управлениях "Смерш" фронтов, в отделах и отделениях "Смерш" военных округов, корпусов, дивизий, бригад и отдельных полков.

Что касается конкретных примеров, то, как отмечалось в наградном листе к медали "За боевые заслуги" переводчика Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 4-й гвардейской танковой армии гвардии младшего лейтенанта Рахили Портной от 22 апреля 1945 года, она "за время Львовской операции лично установила и разоблачила находившегося в месте дислокации армии агента немецкого военно-разведывательного органа "Цеппелин", который был арестован и предан суду". "Цеппелин" был создан гитлеровцами в марте 1942 года для разведывательно-диверсионной работы в советском тылу.

"Во время последней операции, после вступления наших войск на территорию Германии гвардии младший лейтенант Портная, работая в следственном аппарате ОКР "Смерш" армии, участвовала в разоблачении на следствии ряда нацистов, оставленных противником на занятой нами территории с разведывательными, террористическими и диверсионными заданиями", - отмечалось в документе.

Согласно наградному листу к ордену Красной Звезды секретаря-шифровальщика Отдела контрразведки "Смерш" 117-й гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии гвардии младшего лейтенанта Прасковьи Князевой 25 апреля 1945 года, она "в период наступательных боев оказала большую помощь командованию в выполнении поставленной боевой задачи". Подчеркивалось, что Князева "активно участвовала в пресечении антисоветской деятельности вражеского элемента, задержала ряд лиц, пытавшихся совершить диверсионные акты", а на территории Германии провела большую работу по очистке занятой территории от вражеского элемента, "активно участвовала в задержании участников контрреволюционных групп, не допустила этим совершения террора".