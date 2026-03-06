https://ria.ru/20260306/frideberg-2078890300.html
Умер автор скульптуры "Рука-стул" Педро Фридеберг
Умер автор скульптуры "Рука-стул" Педро Фридеберг
Умер автор скульптуры "Рука-стул" Педро Фридеберг
Мексиканский художник Педро Фридеберг умер в возрасте 90 лет
МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Мексиканский художник, дизайнер и архитектор Педро Фридеберг, считающийся одним из последних представителей мексиканского сюрреализма и являющийся автором знаменитой скульптуры "Рука-стул", умер в возрасте 90 лет, сообщила его семья.
"Семья мастера Педро Фридеберга с глубокой скорбью сообщает о его кончине сегодня утром в Сан-Мигель-де-Альенде в возрасте 90 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге студии художника в Instagram*.
Согласно сообщению, художник умер в окружении семьи, "с большой любовью и в мире". Причина его смерти не уточняется.
Фридеберг родился 11 января 1936 года во Флоренции
. Его семья эмигрировала в Мексику
во время Второй мировой войны, спасаясь от нацизма. Художник вырос в Мехико
и позднее жил и работал в городе Сан-Мигель-де-Альенде в штате Гуанахуато
.
Наибольшую известность ему принесла созданная в 1960-е годы скульптура-предмет мебели "Mano-Silla" - кресло в форме человеческой руки, ставшее одним из самых узнаваемых символов мексиканского сюрреализма и дизайнерского искусства.
Фридеберг работал в жанрах живописи, скульптуры, архитектуры и промышленного дизайна. Его произведения, сочетающие элементы сюрреализма, поп-арта, архитектурных фантазий и иронии, представлены в музеях и частных коллекциях в Мексике, США
и других странах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.