Умер автор скульптуры "Рука-стул" Педро Фридеберг

МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Мексиканский художник, дизайнер и архитектор Педро Фридеберг, считающийся одним из последних представителей мексиканского сюрреализма и являющийся автором знаменитой скульптуры "Рука-стул", умер в возрасте 90 лет, сообщила его семья.

"Семья мастера Педро Фридеберга с глубокой скорбью сообщает о его кончине сегодня утром в Сан-Мигель-де-Альенде в возрасте 90 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге студии художника в Instagram*.

Согласно сообщению, художник умер в окружении семьи, "с большой любовью и в мире". Причина его смерти не уточняется.

Фридеберг родился 11 января 1936 года во Флоренции . Его семья эмигрировала в Мексику во время Второй мировой войны, спасаясь от нацизма. Художник вырос в Мехико и позднее жил и работал в городе Сан-Мигель-де-Альенде в штате Гуанахуато

Наибольшую известность ему принесла созданная в 1960-е годы скульптура-предмет мебели "Mano-Silla" - кресло в форме человеческой руки, ставшее одним из самых узнаваемых символов мексиканского сюрреализма и дизайнерского искусства.

Фридеберг работал в жанрах живописи, скульптуры, архитектуры и промышленного дизайна. Его произведения, сочетающие элементы сюрреализма, поп-арта, архитектурных фантазий и иронии, представлены в музеях и частных коллекциях в Мексике, США и других странах.