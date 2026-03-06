"За Таллин". Франция пригрозила России ядерным ударом

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Европейские лидеры приступили к формированию единой системы ядерной безопасности, направленной в том числе против России. Франция уже привлекла к сотрудничеству Великобританию и Германию, на очереди еще как минимум шесть стран. Что задумали в Париже — в материале РИА Новости.

Все и сразу

Эммануэль Макрон посетил военную базу на острове Иль-Лонг и сообщил там об изменении ядерной доктрины. Мир переживает геополитические потрясения, и атомное оружие — гарантия безопасности, напомнил он. Среди стран, угрожающих Франции, президент Пятой республики назвал не только Россию, о которой последние четыре года он вообще ничего хорошего не говорил, но и Китай, КНДР, Пакистан, Индию.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса

"Мы обладаем этим исключительным оружием. <...> Если применить наш арсенал, ни одно государство, каким бы могущественным и обширным оно ни было, уже не оправится", — подчеркнул Макрон.

Следующий атомный подводный крейсер получит название "Непобедимый", продолжил он. Ядерный боезапас увеличится, сформируется "продвинутая система сдерживания". В частности, Франция предоставит партнерам возможность участвовать в соответствующих учениях и предусмотрит развертывание элементов стратегических сил среди союзников по мере необходимости. К этой программе присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

"Речь идет не о гонке вооружений. Это никогда не было нашей доктриной. <…> Суть в том, что ни один противник, ни любая комбинация противников не должны иметь возможности рассматривать вариант нанесения удара по Франции без уверенности в том, что понесут невосполнимый ущерб. Симметрия арсеналов для этого не нужна", — уточнил президент Франции.

Солдаты подразделения специального назначения ВМС Франции ждут президента Франции Эммануэля Макрона в Сен-Мандрье-сюр-Мер на юге Франции

Премьер-министр Польши Дональд Туск тут же откликнулся. По его словам, Варшава готова к сотрудничеству в сфере ядерного оружия и не прочь обзавестись собственным.

Опора Европы

В тот же день Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц создали рабочую группу высокого уровня по ядерной тематике, пояснив: это послужит двусторонней основой для доктринального диалога и координации стратегического сотрудничества, в том числе консультаций по оптимальной интеграции французских обычных вооружений, средств противоракетной обороны и атомного оружия. Об участии немцев в учениях уже договорились.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

"Франко-германское сотрудничество зиждется на общей убежденности в том, что ядерное измерение сдерживания остается фундаментом европейской безопасности, которая опирается на американское атомное оружие, размещенное в Европе, и на независимые стратегические ядерные силы Франции и Соединенного Королевства", — отмечается в совместном коммюнике.

Также Макрон и Мерц заверили, что их союз не станет альтернативой НАТО. И пообещали соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия.

"Франко-германское взаимодействие направлено на укрепление систем коллективной безопасности, к которым принадлежат обе страны, и стремится повысить безопасность Европы в целом. Особое внимание будет уделено координации с США, Соединенным Королевством, другими партнерами и НАТО", — подчеркнули президент и канцлер.

Танк Leopard 2

Напомним, в июле 2025-го Франция и Великобритания подписали Нортвудскую декларацию, тоже касающуюся ядерных сил. "С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая серьезная угроза Европейскому континенту вызовет ответные действия со стороны наших двух стран", — подчеркнул тогда премьер-министр Кир Стармер.

Вместе с тем французская газета Le Parisien, немецкий журнал Spiegel и американское информагентство Bloomberg связали эти шаги Парижа и Берлина с попыткой создать союз "против Трампа" или, по крайней мере, обезопасить себя от его политики. Ранее европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что ЕС больше не может полагаться на защиту США.

Звездный час

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО Андрей Кудрявцев считает, что Париж упрочил лидерские позиции в ЕС, почти не изменив прежнюю стратегию безопасности.

"Ядерная доктрина Франции всегда основывалась на принципе национального сдерживания. Атомное оружие должно применяться, если нарушены интересы страны. Эксперты спорили о том, где проходят границы этих интересов. К примеру, нанесет ли Париж ядерный удар, если враг захватит Эльзас, или "национальное" нужно трактовать шире территории? Это не уточнялось, что давало Парижу определенную свободу действий", — отметил эксперт.

И продолжил: на фоне событий последних лет, в том числе политики Трампа, Макрон решил, что пробил звездный час европеизма. Поэтому он предложил ЕС французский ядерный зонтик в дополнение к американскому.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Вашингтоне

"С одной стороны, ничего принципиально нового не произошло. С другой — оппозиция не стала его критиковать, значит, даже после ухода Макрона это останется в силе. К тому же за счет такой новости президент Франции может хотя бы ненадолго отвлечь внимание населения от своих неудач во внутренней политике", — указал Кудрявцев.

Европейцы сомневаются в готовности американцев пожертвовать условным Бостоном ради безопасности Познани, подчеркнул эксперт. Однако если спросить французов, готовы ли они поплатиться одним из своих городов из-за, к примеру, Таллина, еще неизвестно, что они скажут.

Президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина полагает, что Макрон действует в рамках общего курса ЕС на ослабление зависимости от США в сфере обороны.

Флаги США и ЕС

"Американцы неоднократно давали понять, что хотят от европейцев большей самостоятельности, так как сами не собираются их защищать. Вот главы государств и вынуждены реагировать. Немцам, в силу истории их войн с французами, это дается нелегко, но выбора нет. Франция — единственная в Европе, полностью контролирующая свое ядерное оружие. Ракеты Великобритании находятся в ведении НАТО, то есть США", — пояснила она.