https://ria.ru/20260306/finlyandiya-2078998807.html
Минобороны Финляндии выступило с дерзким заявлением о России
Минобороны Финляндии выступило с дерзким заявлением о России - РИА Новости, 06.03.2026
Минобороны Финляндии выступило с дерзким заявлением о России
Руководство Финляндии допускает, что Москва выразит протест в связи с планируемым снятием запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, заявил... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:58:00+03:00
2026-03-06T13:58:00+03:00
2026-03-06T14:09:00+03:00
в мире
финляндия
дмитрий песков
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
https://ria.ru/20260306/finlyandiya-2078991328.html
https://ria.ru/20260305/tranzit-2078713775.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, дмитрий песков, россия, москва
В мире, Финляндия, Дмитрий Песков, Россия, Москва
Минобороны Финляндии выступило с дерзким заявлением о России
Хяккянен: Финляндия готова к реакции РФ на снятие запрета на размещение ЯО