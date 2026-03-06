Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Финляндии выступило с дерзким заявлением о России - РИА Новости, 06.03.2026
13:58 06.03.2026 (обновлено: 14:09 06.03.2026)
Минобороны Финляндии выступило с дерзким заявлением о России
Руководство Финляндии допускает, что Москва выразит протест в связи с планируемым снятием запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, заявил... РИА Новости, 06.03.2026
Хяккянен: Финляндия готова к реакции РФ на снятие запрета на размещение ЯО

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Руководство Финляндии допускает, что Москва выразит протест в связи с планируемым снятием запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.
"Мы к этому абсолютно спокойно готовы", – приводит его слова Yle.
Финский флаг на судне - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Финская оппозиция раскритиковала планы властей разрешить ввоз и хранение ЯО
Вчера, 13:43
Он утверждает, что изменение в законе снижает риск того, что Финляндия станет объектом якобы военной активности со стороны Москвы.
Накануне Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, если это связано с обороной Финляндии, в остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение Финляндией ядерного оружия станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Госдуме высказались об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию
5 марта, 12:50
 
