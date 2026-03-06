Минобороны Финляндии выступило с дерзким заявлением о России

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Руководство Финляндии допускает, что Москва выразит протест в связи с планируемым снятием запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.

"Мы к этому абсолютно спокойно готовы", – приводит его слова Yle.

Он утверждает, что изменение в законе снижает риск того, что Финляндия станет объектом якобы военной активности со стороны Москвы

Накануне Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, если это связано с обороной Финляндии, в остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.