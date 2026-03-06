Рейтинг@Mail.ru
Финская оппозиция раскритиковала планы властей разрешить ввоз и хранение ЯО - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 06.03.2026 (обновлено: 13:44 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/finlyandiya-2078991328.html
Финская оппозиция раскритиковала планы властей разрешить ввоз и хранение ЯО
Финская оппозиция раскритиковала планы властей разрешить ввоз и хранение ЯО - РИА Новости, 06.03.2026
Финская оппозиция раскритиковала планы властей разрешить ввоз и хранение ЯО
Оппозиционные партии Финляндии раскритиковали решение властей внести поправку в законодательство, которая разрешит ввоз и хранение ядерного оружия на территории РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:43:00+03:00
2026-03-06T13:44:00+03:00
в мире
финляндия
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_771bf6ba74a208f55f2cb863c70847cd.jpg
https://ria.ru/20260306/peskov-2078971977.html
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077528418.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95bf184cc006c3ef3ea64653bdc3980a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, ядерное оружие
В мире, Финляндия, Ядерное оружие
Финская оппозиция раскритиковала планы властей разрешить ввоз и хранение ЯО

Финская оппозиция раскритиковала планы Хельсинки разрешить ввоз и хранение ЯО

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне
Финский флаг на судне - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг на судне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оппозиционные партии Финляндии раскритиковали решение властей внести поправку в законодательство, которая разрешит ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.
Финские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России
Вчера, 12:30
"Социал-демократическая партия не может поддержать эту линию", - заявил председатель партии Антти Линдтман, его слова приводит телерадиовещатель Yle.
По словам Линдтмана, если эти изменения будут реализованы, Финляндия станет единственной скандинавской страной, в которой нет четких ограничений относительно ядерного оружия.
Критику в отношении планов правительства высказали также оппозиционные "зеленые" и "Левый союз". В частности, председатель "левых" Минья Коскела заявила, что снятие ограничений по ядерному оружию стало бы кардинальным изменением внешней политики и политики безопасности Финляндии.
"Снятие ограничений не улучшит ничью безопасность. Существует также опасность дальнейшего ослабления ядерного разоружения на глобальном уровне", - сказал Коскела, чьи слова приводятся в пресс-релизе партии.
Лидер парламентской фракции "зеленых" Орас Тюнккюнен заявил, что шокирован тем, что правительство приняло решение по вопросу такой важности без сотрудничества с оппозицией.
"Ядерное оружие - это не игрушки, и такие большие принципиальные решения должны приниматься после тщательного рассмотрения", - приводит слова Тюнккюнена Yle.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
28 февраля, 21:44
 
В миреФинляндияЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала