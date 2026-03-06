https://ria.ru/20260306/finlyandiya-2078991328.html
Финская оппозиция раскритиковала планы властей разрешить ввоз и хранение ЯО
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оппозиционные партии Финляндии раскритиковали решение властей внести поправку в законодательство, которая разрешит ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.
Министр обороны Финляндии
Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.
"Социал-демократическая партия не может поддержать эту линию", - заявил председатель партии Антти Линдтман, его слова приводит телерадиовещатель Yle.
По словам Линдтмана, если эти изменения будут реализованы, Финляндия станет единственной скандинавской страной, в которой нет четких ограничений относительно ядерного оружия.
Критику в отношении планов правительства высказали также оппозиционные "зеленые" и "Левый союз". В частности, председатель "левых" Минья Коскела заявила, что снятие ограничений по ядерному оружию стало бы кардинальным изменением внешней политики и политики безопасности Финляндии.
"Снятие ограничений не улучшит ничью безопасность. Существует также опасность дальнейшего ослабления ядерного разоружения на глобальном уровне", - сказал Коскела, чьи слова приводятся в пресс-релизе партии.
Лидер парламентской фракции "зеленых" Орас Тюнккюнен заявил, что шокирован тем, что правительство приняло решение по вопросу такой важности без сотрудничества с оппозицией.
"Ядерное оружие - это не игрушки, и такие большие принципиальные решения должны приниматься после тщательного рассмотрения", - приводит слова Тюнккюнена Yle.