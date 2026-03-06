Рейтинг@Mail.ru
На границе ЕС усилили контроль низ-за конфликта на Ближнем Востоке
15:27 06.03.2026 (обновлено: 15:31 06.03.2026)
На границе ЕС усилили контроль низ-за конфликта на Ближнем Востоке
Евросоюз усилил контроль на границе в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. РИА Новости, 06.03.2026
На границе ЕС усилили контроль низ-за конфликта на Ближнем Востоке

Маркус Ламмерт: ЕС усилил контроль на границе из-за ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Visar KryeziuЗащитные ограждения на границе ЕС
© AP Photo / Visar Kryeziu
Защитные ограждения на границе ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Евросоюз усилил контроль на границе в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
"Вы также помните, что у нас был коллегиум по вопросам безопасности, где эта тема рассматривалась ранее на этой неделе. У нас есть сильные и строгие пограничные проверки, которые недавно были усилены. Позвольте напомнить, что у нас действует система обмена информацией — общая база данных безопасности ЕС, где государства-члены обязаны создавать оповещения по всем случаям, связанным с террористическими преступлениями. И новая система въезда-выезда является важным дополнительным уровнем безопасности", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
