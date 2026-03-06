Рейтинг@Mail.ru
15:21 06.03.2026
На границах Евросоюза усилят проверки всех граждан Грузии
в мире, грузия, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Грузия, Брюссель, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Еврокомиссия
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : официальный сайт EU
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. На границах ЕС будут усилены проверки всех граждан Грузии на фоне частичной приостановки безвизового режима, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
Ранее в пятницу Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии начиная с 6 марта на 12 месяцев.
"Также ещё один важный момент по этому вопросу заключается в том, что сегодняшним решением Комиссия приняла новые рекомендации для государств-членов, консульских органов и пограничных служб, чтобы поддержать их в эффективной реализации решения о приостановке безвизового режима. Это также означает, что будут усилены проверки всех граждан Грузии, пересекающих внешние границы ЕС, чтобы предотвратить обход новых мер", - сказал он.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
Кроме того, президент Грузии заявил о важности развития отношений между Тбилиси и Белградом, в том числе в экономической сфере. "Мы должны сделать всё, чтобы между нами было больше тесных отношений... Вы говорили о новых инициативах, которые, я уверен, будут иметь больше возможностей, после того как я проведу разговор со своей командой... Речь шла о производстве оружия, вы говорили о сельском хозяйстве. Весь мир знает, что Грузия - один из важнейших регионов в сельском хозяйстве", - в частности, сказал Кавелашвили на брифинге с Вучичем.
