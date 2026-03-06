На границах Евросоюза усилят проверки всех граждан Грузии

БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. На границах ЕС будут усилены проверки всех граждан Грузии на фоне частичной приостановки безвизового режима, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
Ранее в пятницу Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии начиная с 6 марта на 12 месяцев.
"Также ещё один важный момент по этому вопросу заключается в том, что сегодняшним решением Комиссия приняла новые рекомендации для государств-членов, консульских органов и пограничных служб, чтобы поддержать их в эффективной реализации решения о приостановке безвизового режима. Это также означает, что будут усилены проверки всех граждан Грузии, пересекающих внешние границы ЕС, чтобы предотвратить обход новых мер", - сказал он.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
