Последний путинский намек для неразумной Европы

Глава Пентагона сменил пластинку — и весь мир узнал, что, поскольку первоначальный план "Тегеран за три дня" слегка не удался, Соединенные Штаты теперь готовятся воевать на протяжении недель, а то и месяцев. В этой связи на мировых ресурсных биржах котировки спокойно и уверенно переползают в верхнюю ценовую зону, откуда просматриваются рекордные пики 2022 года. В Европе мигают лампочки, холодеют радиаторы отопления, наблюдается тряска, впрочем, инициатором последней стал уже Владимир Владимирович Путин. Президент дал короткое интервью прямо в рабочем кабинете, в котором обронил фразу, что для России логично вообще прекратить любые поставки природного газа в Евросоюз и перебросить освободившиеся объемы на открывающиеся сейчас премиальные рынки, чтобы не упустить шанс там закрепиться.

Но давайте по порядку, ибо короткое выступление президента следует разбирать под микроскопом и смаковать каждое слово, как благородный выдержанный напиток.

На вопрос о текущей ситуации на Ближнем Востоке и мгновенных последствиях в виде продолжающих свой разбег нефти по 80 долларов за бочку и газа по 700 долларов за тысячу кубометров, Путин отметил, что Россия работала и продолжит работать с надежными контрагентами вроде таких стран, как Венгрия Словакия . И мягко уточнил, что надежные поставки российской нефти и газа сохранятся только в том случае, если правительства этих стран, в свою очередь, сохранят текущий политический курс.

Что касается Европейского союза, то за свое бедственное и шаткое положение евробюрократы могут поблагодарить только себя. Путин акцентировал, что виной всему многолетняя ошибочная политика в области энергетики, где воедино смешалось злоупотребление зеленой повесткой и использование ее в качестве внутриполитического инструмента для достижения собственных кулуарных целей, никак не связанных с национальными интересами стран союза.

Это очень важный момент, так как Путин осознанно оставляет за скобками Россию как участника этого процесса и на самом высоком уровне подсвечивает очевидный факт, что под лозунгами наказания "плохой России" европейские элиты просто занимались внутренней грызней в ущерб национальным интересам.

Следующий крайне весомый тезис от президента касался ситуации с нефтью. Прологом к текущему кризису и пухнущим ценам стало введение и систематическое ужесточение санкций против российского нефтесектора. Не доведи Брюссель ситуацию до исторического дна, сейчас, после перекрытия судоходства через Ормузский пролив , на европейских рынках были бы свободные объемы нефти, а фьючерсы росли бы гораздо медленнее.

США, Норвегия и А вот с природным газом ситуация обратная и никак не связана с перекрытием импорта трубопроводного и сжиженного газа с востока. Владимир Владимирович озвучил текущую статистику, где крупнейшие поставщики газа, сменившие Россию на рынках Европы Алжир ), ни на кубометр не уменьшили объемы поставок в Европу. Самые жирные сливки в текущей биржевой сумятице снимают Соединенные Штаты, которые и устроили заваруху на Ближнем Востоке. Эти события, конечно, не имеют прямой взаимосвязи, но заокеанские трейдеры, без сомнения, выжмут ситуацию до последнего доллара. Как заметил Путин, ничего личного, просто бизнес.

Именно с этой словесной конструкции президент сбросил предупредительную бомбу главного калибра.

Россия исповедует точно такой же прагматичный подход в товарно-денежных отношениях. И поскольку ЕС в ближайшие месяцы планирует поэтапно перекрывать оставшиеся каналы импорта российского СПГ, нашей стране логично уже сейчас прекратить любые поставки и уйти на открывающиеся в текущих условиях премиальные рынки. На них зарятся те же американцы, и Москве не стоит терять время, ибо можно упустить шанс на завоевание торговых ниш. Видимо, осознавая глубину обморока по ту сторону границы, Владимир Владимирович, посмеиваясь, добавил, что это пока не решение, а ход мыслей, но соответствующая задача на просчет перспектив правительству будет поставлена в самое ближайшее время. И здесь никакой политики, господа европейцы, только бизнес.

Что касается атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", ответственность за которую на себя торжественно взяли спецслужбы Украины , то Путин прямо охарактеризовал произошедшее как теракт. Для особо радующихся президент открыл страшную тайну. Террористические атаки киевского режима в первую очередь бьют по Европе, где энергетика плавно входит в затяжное пике. СПГ с этого судна вполне могла купить условная Греция и направить на его краткосрочную стабилизацию цен и ресурсных запасов, но теперь они могут только горячо поблагодарить команду террористов Зеленского за постоянно растущие цифры на экранах биржевых табло и невосполняемые запасы в европейских ПХГ.

В завершение Владимир Путин еще раз озвучил данные нашей разведки о том, что под чутким руководством спецслужб некоторых западных государств прорабатываются планы подрыва магистральных газопроводов "Турецкий поток" и " Голубой поток " — последних мостов, по которым уже реально золотой российский газ уходит в Турцию , а оттуда в государства Южной Европы.